Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны условия для укрепления рубля к доллару

Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм». По словам Кочеткова, в первую очередь этому поспособствует уход проблемы коронавируса на второй план.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет

У рубля есть все шансы вернуться к укреплению – если цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, то диапазон 65-70 рублей – вполне возможный сценарий.
ПРАЙМвчера в 19:05

Подробнее о событии

Эксперт предсказал укрепление рубля из-за вакцины от коронавируса

Комсомольская правда00:57

Эксперт предсказал время укрепления рубля

Известиявчера в 22:55

Эксперт рассказал, когда подешевеет доллар

News.ruвчера в 20:46

Эксперт рассказал, когда подешевеет доллар

ФАНвчера в 21:04

Аналитик спрогнозировал усиление позиций рубля

Газета.Ruвчера в 20:55

Названы условия для укрепления рубля к доллару

Lenta.ruвчера в 22:02

Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет

ПРАЙМвчера в 19:05
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Шоу-бизнес

Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти

Вести.Ru 06:55
5
Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия вчера в 17:03
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Баскетбол

Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе

Московский ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Андрея Воронцевича. Заявление опубликовано на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 02:59
Политика

Возле посольства в Киеве сожгли российский флаг

Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
2
Политика

Явка на голосовании по Конституции превысила 57,4%

Явка на общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию России по состоянию на 12.00 мск составила 57,43%.
Взгляд.ру 06:10
1
Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре

Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
5
Общество

Посол Белоруссии заявил о понимании в вопросе цен на газ с Россией

Белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что Белоруссии и России удалось прийти к взаимопониманию в вопросе формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс.
Газета.Ru 06:59
98
Общество

Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР

Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
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Киберспорт

Dota 2. CEO HellRaisers оценил состав VP.Prodigy в 110 тысяч долларов

СЕО HellRaisers Алексей «Magician» Слабухин оценил рыночную стоимость состава VP.Prodigy.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:56
Общество

Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования

Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился мнением относительно ситуации, произошедшей накануне во время голосования по поправкам к Конституции.
DP.RU 03:41
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Происшествия

На территории храма в Ленобласти найдены останки связанного человека

REGNUM 04:11
17
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
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Политика

Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
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Авто

В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry

Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобили вчера в 11:52
2
Шоу-бизнес

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Хип-хоп исполнитель Тимати в качестве подарка для сына Филиппа Киркорова преподнес мотоцикл за сто тысяч рублей.
CT news вчера в 08:08
42
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали ТРЦ «Гринвич»

Из здания вывели 750 человек В Екатеринбурге эвакуировали самый крупный торговый центр города "Гринвич".
Коммерсантъ Екатеринбург 06:22
3
Экономика

Stratfor (США): настала самая сильная мировая рецессия за 80 лет. Где же дно? (Stratfor)

Перспективы скорого восстановления мировой экономики после пандемии covid-19 официально мертвы, и все крупные международные финансовые институты и частные аналитики предрекают огромные убытки и длительный неравномерный выход из самой крутой рецессии за последние 80 лет.
ИноСМИ 29 июня в 09:23
Политика

Лукашенко и Путин обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений

"Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть", - сказала Эйсмонт.
ТАСС вчера в 15:19
1
Общество

Стычки шахтеров и полиции произошли возле офиса президента Украины

Известия 05:33
Происшествия

Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть

Евразия Daily вчера в 03:35
Политика

Шадаев: Минкомсвязь приветствовала бы открытие офиса Telegram в России

18 июня Роскомнадзор объявил о разблокировке Telegram после согласования с Генпрокуратурой.
Говорит Москва 06:23
Общество

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
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Футбол

«Уфа» и «Рубин» определились со стартовыми составами на матч РПЛ

"Уфа" и казанский "Рубин" объявили стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 06:51
Происшествия

Американский истребитель F-16CM разбился в Южной Каролине

Многоцелевой истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) США разбился во время тренировочного полета в Южной Каролине, сообщается на странице авиабазы Шоу в Facebook.
Газета.Ru 05:19
9
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM

Фото, которые актриса разместила в своем аккаунте можно назвать не совсем традиционными для мужского журнала, так кК они сделаны в черно-белых тонах и выглядят очень необычно.
RuNews24.ru 06:50
5
Политика

NYT сообщила о своих доказательствах «сговора» талибов с Москвой

Газета The New York Times сообщает, что получила свидетельства того, что американские спецслужбы перехватывали электронные данные о крупных переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).
BFM.ru 06:24
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Общество

В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений

Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:40
Политика

Путин получил положенные подарки после голосования

Напомним, что после голосования москвичи получают набор: ручка, значок, браслет, календарик и билет программы "Миллион призов".
Российская газета 05:40
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Здоровье

Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска

Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.
Курьер. Среда. Бердск 06:23
Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле

РИА Новости вчера в 23:17
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Как работают Яндекс.Новости?
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