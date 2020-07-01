Экономика
Lenta.ruНазваны условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм». По словам Кочеткова, в первую очередь этому поспособствует уход проблемы коронавируса на второй план.
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с чего всё началось
У рубля есть все шансы вернуться к укреплению – если цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, то диапазон 65-70 рублей – вполне возможный сценарий.ПРАЙМвчера в 19:05
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Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Газета.Ru 03:52
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, сто спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.
REGNUM 01:56
Общество
С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»
С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Lenta.ru 02:14
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com вчера в 12:36
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 102 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 1 июля выявлено 102 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 02:35
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Происшествия
Возгорание в Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировано
Пожар в Доме культуры в Гусь-Хрустальном во Владимирской области ликвидирован.
Известия вчера в 20:37
Общество
В России резко выросло число умерших от коронавируса
В России за сутки зарегистрировано сразу 216 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Накануне их было 154, а днем ранее 93.
КТВ-Луч 03:41
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.
Российская газета 29 июня в 09:23
Игры
СМИ: Apple расторгла контракты с некоторыми разработчиками игр для Apple Arcade
Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что Apple расторгла контракты с некоторыми разработчиками игр для Apple Arcade.
Игромания.ру 03:04
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Политика
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
Общество
Столетняя женщина выздоровела от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области вылечили от коронавируса 100-летнюю женщину.
Газета.Ru 02:29
Общество
В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей самоизоляции
Разрешены мероприятия и «для формирования сбора предложений по наказам избирателей». Ограничения будут действовать до 1 августа.
Atas.info вчера в 03:51
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Телепорт вчера в 12:55
Футбол
Президент «Урала» заявил, что матч с «Оренбургом» состоится
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» состоится.
RT на русском 03:49
Футбол
Тедеско рассказал о том, почему не пожал руку Гончаренко
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, почему не пожал руку главному тренеру столичного ЦСКА Виктору Гончаренко, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
На Украине открылись все участки для голосования по Конституции РФ
Все участки для голосования по поправкам к конституции РФ вовремя открылись на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Киеве.
РИА Новости 01:57
Фигурное катание
Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина
Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news вчера в 07:49
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек
В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
RT на русском 01:55
Общество
В новом КоАП может не появиться штрафа за превышение до 20км/ч
С инициативой ввести штраф за превышение скорости на 20км/ч неоднократно выступали представители власти и различные общественные деятели.
Car.ru 03:53
Экономика
Жители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
Газета.Ru 01:07
Баскетбол
Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе
Московский ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Андрея Воронцевича. Заявление опубликовано на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 02:59
Политика
NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов
Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru вчера в 01:02
Происшествия
В Петербурге задержали преступника, убившего пожилую женщину в парке
В Петербурге задержали мужчину, убившего женщину в парке Александрино Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 03:44
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили 29 июня в 23:14
Политика
Глава ДНР снял ограничения на выезд жителей в Россию
Как сообщили в пресс-службе руководителя республики, указ уже подписан и вступил в действие.
RuNews24.ru 00:59