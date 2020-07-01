У рубля есть все шансы вернуться к укреплению – если цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, то диапазон 65-70 рублей – вполне возможный сценарий.

с чего всё началось

Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм». По словам Кочеткова, в первую очередь этому поспособствует уход проблемы коронавируса на второй план.

Названы условия для укрепления рубля к доллару

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