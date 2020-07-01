Экономика
Lenta.ruНазваны условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм». По словам Кочеткова, в первую очередь этому поспособствует уход проблемы коронавируса на второй план.
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с чего всё началось
У рубля есть все шансы вернуться к укреплению – если цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, то диапазон 65-70 рублей – вполне возможный сценарий.ПРАЙМвчера в 19:05
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Общество
Выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий продлили до 1 октября
В России детские пособия продолжат перечислять на карты Visa и Masterсard до 1 октября.
Первый Тульский вчера в 02:31
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
Минтруд России разъяснил порядок начисления вторых единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет.
Будущее России. Национальные проекты 29 июня в 02:45
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:30
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости вчера в 08:30
Экономика
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Здоровье
В период пандемии в РФ проведено более полумиллиона незаконных косметологических процедур
По информации «Новости GMP», ха два с половиной месяца самоизоляции число нелегальных инъекций, выполненных на дому или в учреждениях без регистрации, выросло более чем в два раза.
Ореанда-Новости 00:55
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
Известия вчера в 19:38
Здоровье
Мясников назвал способ снизить риск онкологии
Российский телеведущий и врач Александр Мясников назвал способ снизить риск онкологии. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:36
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Армия и оружие
В России начато производство автомата-конкурента АК-12
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что американские военные провели первый запуск новой авиабомбы.
Общественная служба новостей вчера в 20:05
Здоровье
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Врач-иммунолог Михаил Костинов рассказал изданию URA.RU о том, как могут развиваться события с коронавирусом с 1 сентября.
Live24 вчера в 14:35
Здоровье
Половина врачей считает ОМС тормозом для развития здравоохранения
Половина врачей (52%) назвала систему обязательного медицинского страхования (ОМС) тормозом для развития здравоохранения.
Православие и Мир вчера в 07:54
Политика
ВЦИОМ: 76% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
По данным центра, 76% респондентов проголосовали в поддержку поправок, 23,6% против.
Краснодарские известия 29 июня в 03:39
Экономика
С 1 июля в Крыму вводится налог для самозанятых
Физлица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут с 1 июля на новый специальный налоговый режим (как самозанятые), будут платить с доходов от деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6% соответственно.
Krym.News вчера в 07:46
Общество
В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля.
РИА Новости 00:19
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленные Егор Крид и Нюша выпустили совместный клип
Отличная новость для поклонников бывших возлюбленных Егора Крида и Нюши: артисты выпустили совместный трек под названием «Mr. & Ms. Smith» и клип на него.
Wday.ru вчера в 07:30
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс 29 июня в 04:13
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
РИА Новости вчера в 23:17
Автоспорт
Марко оценил перспективы «Альфа Таури» в сезоне-2020
CT news вчера в 16:08
Происшествия
В Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение
"В 03.00 произошла ликвидация открытого горения", - приводит сообщение МЧС "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
RT на русском 29 июня в 08:33
Наука
Обнаружен метод лечения закупорки кровеносных сосудов при диабете
Группа ученых провела исследование и обнаружила, что препараты для лечения болезни Альцгеймера могут быть использованы для предотвращения повреждения кровеносных сосудов у пациентов, которые страдают сахарным диабетом второго типа или ожирением.
Rusargument вчера в 20:10
Общество
В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии
Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:05
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
Происшествия
Еще три человека с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области
За сутки коронавирус унес жизнь еще одного пациента в Иркутской области. Еще двое инфицированных скончались от иных болезней.
КП - Иркутск вчера в 23:03
Общество
Депутат попросил вице-мэра Ракову объяснить ее гардероб на 15 млн рублей. Ему посоветовали почитать сайт мэрии
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин отправил вице-мэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой обращение, в котором спросил, соответствует ли действительности информация о том, что в ее гардеробе есть вещи на 15 миллионов рублей.
Дождь вчера в 10:10
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина.
REGNUM вчера в 10:54
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед основным днем голосования по поправкам к Конституции.
РИА Новости вчера в 10:15
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
По данным профильной группы AvtoVAZ News в социальной сети Вконтакте, АвтоВАЗ запланировал представить новую специальную версию модель Lada 4x4, которая будет выпущена лимитированным тиражом.
32CARS.ru 01:00