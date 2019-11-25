Экономика
REGNUMНазваны условия допуска на шельф частных инвесторов
Допуск частных инвесторов к разработкам на Дальневосточном и Арктическом континентальных шельфах станет возможным при соблюдении ряда условий, предложенных Минвостокразвития, передаёт 26 ноября РБК.
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Проект по допуску частных компаний на шельф РФ будет внесён в кабмин в ближайшее время
ПРАЙМ23 ноября в 07:58
Законопроект по допуску на шельф может быть внесен в правительство в ближайшее время
ТАСС23 ноября в 07:42
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Общество
Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию
Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Происшествия
В Москве задержали мужчин, напавших с ножом на прохожего
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила лидеру Украине в ходе его визита в республику.
Политика
Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа
Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину.
Авто
Из-за утильсбора в 2020 году подорожают автомобили
Как отмечает «КоммерсантЪ», с января 2020-го автомобили подорожают не только из-за повышения утильсбора, но и из-за традиционного обновления модельного ряда.
Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали в результате ДТП в Тамбове
Один человек погиб и семь пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове.
Шоу-бизнес
Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Политика
Помпео прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы
Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера национального комитета Демократической партии Украиной, а заявил о попытках "многих стран" подорвать американскую демократию и вмешаться в выборы.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Финансы
Украинская гривна обновила четырехлетний максимум
Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.
Авто
Datsun отзовет в России более 1,6 тыс. автомобилей
Японская компания Nissan из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 1677 автомобилей Datsun on-DO и Datsun mi-DO.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Музыка
Второе место на «Детском Евровидении» занял Ержан Максим из Казахстана
Общество
Дурова вызвали в суд США для дачи показаний по делу о запуске Gram
Создателя Telegram Павла Дурова пригласили дать показания в связи с запуском блокчейн-платформы компании Ton и криптовалюты Gram.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
Напомним, что производство Jetta актуального поколения завершилось в России еще в мае 2018 года.
Политика
Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста
Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина и пообещал за это ценный подарок.
Армия и оружие
Украинские националисты в Донбассе захватили в заложники офицера ВСУ
Украинские националисты захватили офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью обменять его на пытавшегося устроить провокацию в Золотом представителя львовского филиала «Украинской добровольческой армии» (УДА).
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Политика
Сенцову вручили премию Сахарова
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Шоу-бизнес
Экс-участница группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз
Кстати, на свадьбе присутствовала коллега Жени Огурцовой по группе «Ранетки» Елена Третьякова, которая тоже вскоре выходит замуж.