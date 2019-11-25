Экономика

REGNUMREGNUMНазваны условия допуска на шельф частных инвесторов

Допуск частных инвесторов к разработкам на Дальневосточном и Арктическом континентальных шельфах станет возможным при соблюдении ряда условий, предложенных Минвостокразвития, передаёт 26 ноября РБК.
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Минэкономразвития разработало проект допуска частных инвесторов на шельф

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Названы условия допуска на шельф частных инвесторов

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