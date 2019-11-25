Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах. У РБК есть проект документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, знакомых с его текстом.

с чего всё началось

Допуск частных инвесторов к разработкам на Дальневосточном и Арктическом континентальных шельфах станет возможным при соблюдении ряда условий, предложенных Минвостокразвития, передаёт 26 ноября РБК.

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