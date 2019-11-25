Экономика
REGNUMНазваны условия допуска на шельф частных инвесторов
Допуск частных инвесторов к разработкам на Дальневосточном и Арктическом континентальных шельфах станет возможным при соблюдении ряда условий, предложенных Минвостокразвития, передаёт 26 ноября РБК.
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с чего всё началось
Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах. У РБК есть проект документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, знакомых с его текстом.РБКвчера в 06:45
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Проект допуска частных компаний на шельф РФ вскоре будет внесён в правительство
Арктик.ру25 ноября в 03:37
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Facebook заплатит пользователям за участие в опросах
Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal.
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