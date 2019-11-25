Экономика

REGNUMREGNUMНазваны условия допуска на шельф частных инвесторов

Допуск частных инвесторов к разработкам на Дальневосточном и Арктическом континентальных шельфах станет возможным при соблюдении ряда условий, предложенных Минвостокразвития, передаёт 26 ноября РБК.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Чиновники разработали условия допуска частных компаний на шельф

Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах. У РБК есть проект документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника, знакомых с его текстом.
РБКвчера в 06:45

Подробнее о событии

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 11:03

Минэкономразвития разработало проект допуска частных инвесторов на шельф

Piter.tvвчера в 12:22

Названы условия допуска на шельф частных инвесторов

REGNUMвчера в 12:16

Условия допуска частных компаний на шельф Арктики разработали в России

EastRussiaвчера в 18:58

Минвостокразвития разработало условия допуска частных инвесторов на шельф

Коммерсантъвчера в 08:50

Шельф ждет геологов

Российская газета25 ноября в 11:38

Проект допуска частных компаний на шельф РФ вскоре будет внесён в правительство

Арктик.ру25 ноября в 03:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Здоровье

Создано «зеленое» меню против рака

Было создано «зеленое» меню против рака.
ФАН 00:43
Политика

Контрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже

"На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерация", – говорится в документе.
РИА Новости вчера в 21:53
Хоккей

«Бостон» разгромил «Монреаль» в НХЛ

Газета.Ru вчера в 22:46
Культура

Шнуров заявил, что России нужен сварщик Илон Маск

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что России нужен сварщик, который станет Илоном Маском.
Piter.tv 01:22
Общество

Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья

РИА Новости вчера в 19:27
Политика

Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
РБК 25 ноября в 13:05
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Шоу-бизнес

Фото лысого Киркорова шокировало Сеть

Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Культуромания вчера в 11:10
Футбол

Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
ProstoProSport вчера в 10:16
Происшествия

СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

Газета.Ru вчера в 08:44
Происшествия

Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане

Автобус с 70 туристами, из которых по меньшей мере 60 россиян, столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминиканской Республике, пишет 26 ноября газета Diario Libre.
Известия вчера в 15:53
Общество

Владивосток станет официально столицей Приморья

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Владивостока подготовили для краевых коллег законопроект о статусе Владивостока, его рассмотрели 14 ноября 2019 года.
REGNUM вчера в 21:17
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Наука

В Японии разработан метод, определяющий 13 видов рака по капле крови

Ugpressa.ru 24 ноября в 23:37
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ 25 ноября в 07:12
Общество

В ГД поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

Местные СМИ распространили данную информацию, на которую стали реагировать депутаты Государственной думы РФ.
Похвистнево-Информ 25 ноября в 20:21
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
Интернет

Facebook заплатит пользователям за участие в опросах

Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal.
Ferra вчера в 08:48
Происшествия

МВД просит заочно арестовать экс-партнера братьев Магомедовых

Экс-совладелец литовского банка Snoras является также бывшим деловым партнером совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Комсомольская правда 01:11
Финансы

FTSE может снизить вес «ЛУКОЙЛа»

Индекс-провайдер FTSE в рамках предварительного пересмотра в декабре своих индексов понизил вес "ЛУКОЙЛа".
Finam.Ru 25 ноября в 02:47
Происшествия

Спасшего девочку от педофила российского подростка наградили

26 ноября стало известно, что Владислав и Сизых спасли девятилетнюю девочку от изнасилования.
Lenta.ru 00:24
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать невяжущую хурму

Эксперты Роскачества дали несколько рекомендаций по выбору вкусной хурмы.
Народные новости 01:07
Происшествия

На Кубани при пожаре в хозяйственной постройке погибли четыре человека

РБК 01:14
Общество

Назван худший город в России по качеству жизни

REGNUM 00:54
Экономика

Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Ведомости 00:53
Политика

В последний момент: CША могут остановить «Северный поток — 2»

Риш признал: у США практически не осталось инструментов давления на "Северный поток — 2". "Большая часть трубопровода построена, и окно возможностей закрывается", — подчеркнул он.
РИА Новости 00:17
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.
ФАН 25 ноября в 21:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное