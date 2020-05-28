Коронавирус

РИАМОРИАМОНазваны условия открытия парикмахерских в Москве

При отсутствии роста динамики числа заболевших в столице могут открыть салоны красоты, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
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Названо условие открытия парикмахерских в Москве

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Власти Москвы смягчат ограничения для еще закрытых предприятий при соблюдении принятых мер

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