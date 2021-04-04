Первый квартал был неоднозначным для рубля. Многие ожидали от него более позитивной динамики, учитывая благоприятную конъюнктуру сырьевых рынков. Однако геополитический фактор сломил восходящий тренд, вернув рубль к четырехмесячному минимуму по отношению к доллару.

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С чего всё началось Названы условия падения рубля до новых исторических минимумов Если же новые санкции затронут отдельные сектора российской экономики, долговой рынок или крупный бизнес, это способно вызвать снижение рубля. Российская газета вчера в 23:00