Недвижимость
REGNUMВ правительстве уточнили условия получения «антикризисной» ипотеки
Вице-премьер уточнил, что к жилью комфорт-класса относятся квартиры стоимостью до 8 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также до 3 млн — в регионах.
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Это только на первичное жильё, кто первый раз берет эту ипотеку. И это только жильё комфорт-класса, мы будем вносить предложение, что под комфорт-классом мы подразумеваем ограничение цены.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
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Энергетика
Нефть WTI рухнула до $17 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель.
REGNUM 11:55
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Экономика
ЦБ отказался раздавать деньги россиянам просто так
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отказалась от инициативы раздавать деньги россиянам просто так.
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Общество
Депутаты попросили власти выплатить всем россиянам по 25 тыс. рублей
Уточняется, что речь идет о суммах в размере 25 тыс. рублей на взрослого и 15 тыс. на ребенка.
9111.ru 13:51
Недвижимость
Путин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан.
Комсомольская правда вчера в 20:29
Общество
Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц, пишут «Известия».
Мой Брянск 13:19
Общество
Депутаты Волгоградской облдумы раскрыли свои доходы
В собственности Шкарина находится квартира площадью 182,3 кв. м. Всего же о своих доходах за прошлый год отчитались около 30 депутатов регпарламента.
Волгоградская правда 13:25
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
Политика
Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за того, как штат реагирует на коронавирус.
РИА Новости 13:22
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В Петербурге из-за коронавируса госпитализировали 137 медработников
В Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медицинских работников, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач Денис Гусев.
РБК 14:17
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Собянин допустил ужесточение пропускного режима
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал десять документальных фильмов и сериалов, чтобы помочь обучению в условиях пандемии коронавируса.
News.ru 12:22
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
Политика
Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавируса
Глава государства Владимир Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавирусной инфекции.
9111.ru 09:55
Авто
Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей
Власти Китая дадут деньги людям на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Lenta.ru».
Лезги газет вчера в 13:06
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Созин: это пандемия страха. Умерли 170 человек, а нас на одной ноге прыгать заставляют!
Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции.
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Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
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Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Общество
Количество заболевших коронавирусом в Карелии вновь увеличилось
Еще два подтвержденных случая заболевания коронавирусом выявили в Карелии: положительный результат дали пробы, взятые у 51-летней жительницы Петрозаводска и 33-летнего жителя Кондопоги.
ИА Республика 12:28
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Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
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Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
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Ремастер Crysis появится даже на Nintendo Switch
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Умерла звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята» Патрисия Милларде
Российская газета вчера в 13:35
Политика
Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании
Молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.
RT на русском 14:17
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33