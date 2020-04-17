Это только на первичное жильё, кто первый раз берет эту ипотеку. И это только жильё комфорт-класса, мы будем вносить предложение, что под комфорт-классом мы подразумеваем ограничение цены.

Вице-премьер уточнил, что к жилью комфорт-класса относятся квартиры стоимостью до 8 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также до 3 млн — в регионах.

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