Недвижимость
iReactorНазваны условия получения льготной ипотеки под 6,5%
Воспользоваться кредитом под 6,5% можно будет только один раз в жизни, рассказал Хуснуллин. Ограничения будут иметься и в стоимости приобретаемой недвижимости. Цена квартиры комфорт-класса в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге не должна превышать восьми миллионов рублей.
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Космос
В США назначили дату первого запуска корабля Crew Dragon с экипажем
Вашингтон, 18 апреля 2020, 07:39 — REGNUM Первый испытательный полёт космического корабля Crew Dragon с экипажем на борту назначен на 27 мая, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.
REGNUM 01:21
Космос
Россия отложила запуск двух спутников из-за брака ракет «Протон-М»
Спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» должны были выйти на орбиту в конце марта 2020 г. В марте специалисты обнаружили несоответствие комплектующих «Протона» необходимым параметрам и перенесли запуск на конец мая, сообщал гендиректор Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. Хруничева Алексей Варочко.
Ведомости 15 апреля в 13:09
Происшествия
В Саратовской области число зараженных коронавирусом увеличилось до 98
Из 11 граждан подавляющее большинство - 10 человек контактных, а один прибыл в Саратовскую область из территории, неблагополучной по коронавирусу, один человек по итогам обследования группы риска по возрасту.
Саратов 24 01:51
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Здоровье
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета вчера в 13:17
Общество
Собянин допустил ужесточение пропускного режима
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится число нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 14:38
Происшествия
В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире
В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия вчера в 20:27
Религия
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Хоккей
Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру
В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года.
ODDS.ru вчера в 00:03
Здоровье
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Уитти указал и на третий фактор риска — гендерный. Мужчины, по его словам, заражаются COVID-19 чаще женщин.
Слово и Дело вчера в 16:58
Футбол
Матерацци рассказал, чем был недоволен после победы на ЧМ-2006
Спорт день за днем 16 апреля в 16:12
Политика
США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
Общество
Экс-глава Коми Сергей Гапликов за год заработал почти 10 млн рублей
Сергей Гапликов на посту главы Коми заработал 9 895 291,29 руб. В 2018 году сумма была чуть больше - 9 918 454,84 руб. Каким-либо транспортом он не владеет.
Комиинформ вчера в 15:11
Политика
Владимир Путин сообщил о переносе Парада Победы
Президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада Победы, приуроченного к 75-летию празднования 9 мая.
Russkie.org 16 апреля в 13:17
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Транспорт
На въездах в Карелию установят контрольно-пропускные пункты
С 00:00 22 апреля въезд на территорию республики Карелия из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей будет возможен только через контрольно-пропускные пункты, а остальные дороги будут перекрыты.
АиФ Карелия вчера в 09:39
Общество
Депутат Плетнёва ответила авторам флешмоба «Накормите моих детей, и я останусь дома»
Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила радиостанции «Говорит Москва», что людям, оставшимся без зарплат, будут выплачены пособия по безработице.
Говорит Москва вчера в 06:52
Кино
Деми Мур перекрасилась в платиновую блондинку ради роли в кино
Lisa.ru вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости 16 апреля в 21:27
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Наука
Обнаружен способ общения собак с лошадьми
При изучении видеороликов выяснилось, что в ходе совместных игр и собаки, и лошади часто демонстрируют друг другу расслабленную открытую пасть, что является общим для млекопитающих проявлением игровой мимики.
Популярная механика вчера в 15:40
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения больных коронавирусом
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна совместно со специалистами Центра спортивной медицины ФМБА России опробовали способ лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в барокамере.
Комсомольская правда вчера в 12:59
Экономика
ЦБ рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки будет основным вариантом для рассмотрения на следующем заседании ЦБ.
RT на русском вчера в 05:48
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Происшествия
МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей
Известия вчера в 05:50
Общество
Салонам красоты и парикмахерским могут разрешить работать в Волгограде
Московский Комсомолец 16 апреля в 15:59
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы
«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
RT на русском вчера в 03:24