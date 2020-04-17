Недвижимость

iReactoriReactorНазваны условия получения льготной ипотеки под 6,5%

Воспользоваться кредитом под 6,5% можно будет только один раз в жизни, рассказал Хуснуллин. Ограничения будут иметься и в стоимости приобретаемой недвижимости. Цена квартиры комфорт-класса в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге не должна превышать восьми миллионов рублей.
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Льготную ипотеку под 6,5% можно будет получить лишь раз

Фонтанка.Рувчера в 11:33

Россиянам разъяснили, как будут выдавать ипотеку под 6,5%

Телеканал 360°вчера в 11:26

Хуснуллин: льготная ипотека под 6,5% применима только к новым кредитам

РИА Новостивчера в 10:35

Хуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

ТАССвчера в 11:09

Хуснуллин: уже имеющуюся ипотеку нельзя рефинансировать под 6,5%

Комсомольская правдавчера в 10:57

Хуснуллин: льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

News.ruвчера в 11:19

Льготная ипотека под 6,5% затронет только новые кредиты и строящееся жилье

Интерфаксвчера в 11:18
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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