Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц. Подборку вакантных рабочих мест с самыми высокими зарплатными предложениям подготовил портал hh.ru (документ есть в "РГ").

с чего всё началось

Каждая четырнадцатая вакансия (7%) предполагает зарплату от ста тысяч рублей. Большинство "дорогих" вакансий - для высшего менеджмента. Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Кино Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.

Происшествия СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.

Политика Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.

Политика Лавров прокомментировал угрозы США по Венесуэле Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал планы Вашингтона противостоять Москве из-за сотрудничества с правительством Венесуэлы.

Финансы Центробанк России понизил ключевую ставку Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

Экономика Россия и Белоруссия договорились о цене на газ Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.

Хоккей Мэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс догнал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Политика Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.

Здоровье Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".

Футбол Слуцкий устроил в «Рубине» «воздушные бои» Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий решил разнообразить тренировки и устроил с командой "воздушные бои", а также казанцы сыграли в необычную версию настольного футбола.

Происшествия СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».