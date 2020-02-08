Общество
Российская газетаНазваны вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Каждая четырнадцатая вакансия (7%) предполагает зарплату от ста тысяч рублей. Большинство "дорогих" вакансий - для высшего менеджмента. Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
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с чего всё началось
Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц. Подборку вакантных рабочих мест с самыми высокими зарплатными предложениям подготовил портал hh.ru (документ есть в "РГ").Российская газетавчера в 20:00
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Названы вакансии с зарплатой выше полумиллиона рублей в России. Есть предложения и в регионах
Телеканал 360°вчера в 22:03
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Происшествия
В Казахстане жертвами массовой драки стали восемь человек
Жертвами беспорядков стали восемь человек, более 40 пострадали, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на заявление главы МВД Ерлана Тургумбаева.
Экономика
Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина
Здоровье
Жертвами нового вида вируса стали почти 500 человек, по данным властей Китая, заражены более 24 тыс. человек
С учетом инфицированных во всех странах число зараженных превышает 24,5 тыс. человек.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Происшествия
СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью
Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
Политика
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США по Венесуэле
Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал планы Вашингтона противостоять Москве из-за сотрудничества с правительством Венесуэлы.
Общество
Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии
Россиян нет среди 41 нового зараженного коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, сообщило российское посольство.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Происшествия
В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Общество
Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Игры
Новый ролик DOOM Eternal рассказывает о пушках и прокачке
IGN опубликовал свежий ролик DOOM Eternal об оружии и модификациях, а также о прокачке умений.
Хоккей
Мэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ
Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс догнал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома
Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
Шоу-бизнес
Младшая внучка Кобзона побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии
15-летняя Арнелла-Мари Рапопорт еще до новогодних каникул посетила горнолыжный курорт в Швейцарии.
Спорт
Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли Финляндии на Шведских играх
Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Финляндии в матче Шведских игр, очередного этапа Еврохоккейтура.
Политика
Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Футбол
Слуцкий устроил в «Рубине» «воздушные бои»
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий решил разнообразить тренировки и устроил с командой "воздушные бои", а также казанцы сыграли в необычную версию настольного футбола.
Общество
Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане
Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
Кино
В Подмосковье открылся кинофестиваль «17 мгновений»
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
Происшествия
Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам
Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Экономика