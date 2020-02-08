Общество

Российская газетаРоссийская газетаНазваны вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Каждая четырнадцатая вакансия (7%) предполагает зарплату от ста тысяч рублей. Большинство "дорогих" вакансий - для высшего менеджмента. Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
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с чего всё началось

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц. Подборку вакантных рабочих мест с самыми высокими зарплатными предложениям подготовил портал hh.ru (документ есть в "РГ").
Российская газетавчера в 20:00

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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

ТАСС01:33

Названы вакансии с зарплатой в 800 тыс. рублей

Известиявчера в 21:45

Эксперты назвали вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Московский Комсомолецвчера в 22:24

Названы вакансии с зарплатой выше полумиллиона рублей в России. Есть предложения и в регионах

Телеканал 360°вчера в 22:03

Эксперты назвали вакансии с зарплатой до 800 тыс. руб

РБКвчера в 23:35

Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 21:26

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Российская газетавчера в 20:00
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Происшествия

В Казахстане жертвами массовой драки стали восемь человек

Жертвами беспорядков стали восемь человек, более 40 пострадали, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на заявление главы МВД Ерлана Тургумбаева.
РБК 01:31
Экономика

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости 06 февраля в 18:34
Здоровье

Жертвами нового вида вируса стали почти 500 человек, по данным властей Китая, заражены более 24 тыс. человек

С учетом инфицированных во всех странах число зараженных превышает 24,5 тыс. человек.
Эхо Москвы 05 февраля в 17:09
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Известия вчера в 19:53
Происшествия

СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью

Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
REGNUM вчера в 14:04
Политика

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.
Российская газета 01:30
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США по Венесуэле

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал планы Вашингтона противостоять Москве из-за сотрудничества с правительством Венесуэлы.
Lenta.ru вчера в 00:48
Общество

Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии

Россиян нет среди 41 нового зараженного коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, сообщило российское посольство.
РИА Новости вчера в 04:42
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Происшествия

В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

RT на русском 00:46
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Ведомости вчера в 14:25
Шоу-бизнес

Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым

Газета.Ru 06 февраля в 10:13
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество

Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Газета.Ru 00:32
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Игры

Новый ролик DOOM Eternal рассказывает о пушках и прокачке

IGN опубликовал свежий ролик DOOM Eternal об оружии и модификациях, а также о прокачке умений.
Игромания.ру 06 февраля в 01:42
Хоккей

Мэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс догнал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 22:51
Политика

Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома

Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
ТАСС вчера в 16:52
Шоу-бизнес

Младшая внучка Кобзона побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии

15-летняя Арнелла-Мари Рапопорт еще до новогодних каникул посетила горнолыжный курорт в Швейцарии.
Пятый канал вчера в 15:33
Спорт

Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира

Вечерняя Москва вчера в 15:30
Футбол

Смолов рассказал об отличиях между чемпионатами Испании и России

РИА Новости 01:11
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли Финляндии на Шведских играх

Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Финляндии в матче Шведских игр, очередного этапа Еврохоккейтура.
Интерфакс-Спорт 06 февраля в 13:50
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
РБК вчера в 23:24
Здоровье

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
Футбол

Слуцкий устроил в «Рубине» «воздушные бои»

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий решил разнообразить тренировки и устроил с командой "воздушные бои", а также казанцы сыграли в необычную версию настольного футбола.
Soccer.ru 01:49
Общество

Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
RT на русском вчера в 22:29
Кино

В Подмосковье открылся кинофестиваль «17 мгновений»

Inc-news.ru вчера в 15:38
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
РБК 06 февраля в 06:29
Происшествия

Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам

Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Российская газета 06 февраля в 13:29
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru 05 февраля в 17:09
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