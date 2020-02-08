Общество
Российская газетаНазваны вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве - от 500 тысяч рублей до вычета налогов.
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с чего всё началось
Каждая четырнадцатая вакансия (7%) предполагает зарплату от ста тысяч рублей. Большинство "дорогих" вакансий - для высшего менеджмента. Но есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.Российская газета20:00
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«Уверен, Соболев за „Спартак“ забьет много»
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С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Экономика
Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику
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Здоровье
Нацпроекты пошли на пользу здравоохранению Хакасии
Благодаря финансированию по нацпроекту «Демография» в Хакасии открыли три гериатрических кабинета на базе Абаканской, Саяногорской и Черногорской больниц.
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Общество
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По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.
Авто
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На днях в Сети были опубликованы снимки обновленной модели Dacia Sandero, которая вышла на серию тестовых заездов.
Политика
Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома
Показания Виндмана Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
Гаджеты
Пользователи WhatsApp отвоевали настоящую тёмную тему
В конце января принадлежащая Facebook команда WhatsApp выпустила тёмную тему для Android в тестовом режиме.
Общество
Охрана Минэнерго отменила госзакупку с наклейкой «Обама ЧМО»
Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго отменил тендер на заключение контракта, по условиям которого наклейка «Обама ЧМО» вошла в число запчастей, которые могут быть использованы для ремонта служебных автомобилей.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Кино
Первый канал проведёт предпремьерный показ сериала «Триггер»
Отмечается, что Первый канал впервые проводит предпремьерный показ онлайн. Сериал зрители смогут увидеть в группе канала во «ВКонтакте».
Экономика
Хуснуллин рассказал о важности снижения ставки по ипотеке
Хуснуллин напомнил, что одна из главных задач нацпроекта — снижение ставки к 2024 году до 8% годовых.
Фигурное катание
Валиева победила на юниорском первенстве России
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В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Здоровье
Депутаты разработали аналог закона о торговле для аптек
Депутаты от «Единой России» разработали аналог закона о торговле для аптек, сообщил журналистам зампред фракции Андрей Исаев.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Армия и оружие
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
Хоккей
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Американец забил 40-й гол в сезоне НХЛ и сравнялся с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в гонке снайперов.
Здоровье
Два санатория приготовили для зараженных коронавирусом в НСО
Возможных зараженных коронавирусов отправят на карантин в два специально приготовленных санатория-профилактория в Новосибирской области.
Происшествия
Российский траулер затонул у берегов Эстонии
Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ выходит на финишную прямую
Да и 38-летний суперфорвард «Металлурга» Сергей Мозякин, много лет возглавлявший гонку бомбардиров КХЛ, хоть недавно и забросил первым в КХЛ 400 шайб, не так результативен, как прежде, - в текущем сезоне он не входит даже в топ-30 рейтинга, где бал правят московские динамовцы Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна решила сменить имидж
Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.