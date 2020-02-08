Общество

Российская газетаРоссийская газетаНазваны вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве - от 500 тысяч рублей до вычета налогов.
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с чего всё началось

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Каждая четырнадцатая вакансия (7%) предполагает зарплату от ста тысяч рублей. Большинство "дорогих" вакансий - для высшего менеджмента. Но есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
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