Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц. Подборку вакантных рабочих мест с самыми высокими зарплатными предложениям подготовил портал hh.ru (документ есть в "РГ").

с чего всё началось

Каждая четырнадцатая вакансия (7%) предполагает зарплату от ста тысяч рублей. Большинство "дорогих" вакансий - для высшего менеджмента. Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Технологии Samsung объяснила блокировку телевизоров в России В Samsung Electronics 6 февраля рассказали, что часть функций «умных» телевизоров Samsung будет недоступна для россиян.

Общество Ляшко заявил о газовом обмане украинцев Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.

Общество Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ Жалоба будет подана на "многочисленные и грубые нарушения прав" Иссахар, которые якобы были допущены при "её необоснованном уголовном преследовании".

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Финансы Центробанк России понизил ключевую ставку Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

Политика Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам Журналист Владимир Познер прокомментировал в беседе с "НСН" инициативу упрощения процедуры получения российского гражданства иностранцам, назвав это предложение "хорошим".

Армия и оружие Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.

Наука Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.

Политика Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Единоборства Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем 3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Происшествия В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.