Общество
Российская газетаНазваны вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Каждая четырнадцатая вакансия (7%) предполагает зарплату от ста тысяч рублей. Большинство "дорогих" вакансий - для высшего менеджмента. Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
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с чего всё началось
Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц. Подборку вакантных рабочих мест с самыми высокими зарплатными предложениям подготовил портал hh.ru (документ есть в "РГ").Российская газетавчера в 20:00
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Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском.
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Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Наука
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Единоборства
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Армия и оружие
В ЛНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины территории республики.
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Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
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Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
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В Далласе (Техас, США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Миннесота Уайлд».
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В Ухани от коронарного вируса умер гражданин США
В Ухани, где произошла вспышка коронарного вируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан.
Политика
Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.