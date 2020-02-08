Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц. Подборку вакантных рабочих мест с самыми высокими зарплатными предложениям подготовил портал hh.ru (документ есть в "РГ").

с чего всё началось

Ежемесячную оплату труда в размере 800 тысяч рублей предлагают специалисту, принятому на вакансию "генеральный директор / CEO" в Новосибирске. Столько же работодатели готовы платить соискателю вакансии "главный инженер нефтеперерабатывающего завода" (регион не уточняется).

Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей

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