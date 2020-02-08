Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Средняя зарплата в стране - около 48 тысяч рублей. и пределом мечтаний является оклад в 100 тысяч рублей. Генеральные директора в Новосибирске, а также главные инженеры нефтеперерабатывающих заводов могут рассчитывать на ежемесячную заработную плату в размере 800 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц. Подборку вакантных рабочих мест с самыми высокими зарплатными предложениям подготовил портал hh.ru (документ есть в "РГ").
Российская газетавчера в 20:00

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Названы вакансии с наибольшей зарплатой в России

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Эксперты назвали вакансии с зарплатой до 800 тыс. руб

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Телеканал 360°вчера в 22:03

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

RT на русском00:29

Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 21:26

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Российская газетавчера в 20:00
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Врач анонимно признался в убийстве 10 ветеранов

Экспресс газета вчера в 08:08
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В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
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Свободная Пресса 04:49
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

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Российская газета 06 февраля в 10:36
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Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 10:59
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Счетная палата усомнилась в продуктивности российской науки

Российская модель финансирования науки является неэффективной и "противоречит не только глобальным трендам, но и Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года", - говорится в докладе СП.
Российская газета вчера в 01:38
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Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
REGNUM вчера в 22:03
Космос

«Космические» элементы могут войти в химическую периодическую таблицу

Периодическая химическая таблица может пополниться элементами, найденными в космосе.
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Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
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Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Политика

Саакашвили откроет в Грузии штаб по борьбе с Иванишвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откроет в Грузии свой личный штаб для мобилизации сторонников на борьбу с режимом олигарха Иванишвили и использует для этого открытую им же президентскую библиотеку его имени.
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Общество

В Луизиане двести человек заразились норовирусом в казино

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Ковальчук заинтересовал три клуба НХЛ

Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук попал в список интересов трех клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sportsnet.
Газета.Ru вчера в 18:35
Общество

Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
REGNUM вчера в 20:29
Происшествия

В США баскетболисты избили своего тренера

По информации сотрудников правоохранительных органов, баскетболисты избили тренера во вторник вечером прям перед входом в школу.
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Месси зарабатывает вдвое больше Роналду

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Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
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Юлий Гусман назвал свою пенсию «безобразной»

Ставлю спектакли и фильмы, когда получается. Пенсия безобразная, но что делать.
Свободная Пресса вчера в 23:10
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Дюгарри назвал «Барселону» клубом клоунов

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Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

Новым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства назначен Александр Козлов.
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Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
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В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Компания Toyota определилась с датой дебюта нового оригинального внедорожника-минивэна, построенного по мотивам концептуального Toyota TJ Cruiser.
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Экстрадированный во Францию Винник начал выходить из голодовки

Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки.
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