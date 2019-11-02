Общество
Газета.RuНазваны вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику. Об этом сообщает "Российская газета", со ссылкой на исследование hh.ru. Так, разработчику интеграционных решений в Москве работодатель готов платить 230 тыс. рублей в месяц до вычета налогов.
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Здоровье
Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, и установила рекомендованную суточную норму потребления соли.
Культура
Шварценеггер заставил Сталлоне сняться в провальной комедии
Происшествия
В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке
Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Здоровье
Что будет, если есть много сыра, рассказали диетологи
Диетологи поведали, к чему может привести регулярное употребление сыра.
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
Футбол
Уткин: «По закону деньги от продажи игроков не могут оказаться в бюджете „Чертаново“. Где ж деньги? Я черт знает»
Видеоблогер Василий Уткин обратил внимание, что по закону клуб ФНЛ «Чертаново» не может размещать в бюджете деньги, вырученные от продажи футболистов.
Политика
Финляндия оплатит разминирование Донбасса
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Технологии
В России появится собственная спутниковая система телефонной связи
Политика
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой российских самолетов
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил на бизнес-форуме в Бангкоке, что его страна готова полностью перейти на закупку самолётов в России и прекратить закупки из Европы в случае отказа стран Евросоюза от импорта малайзийского пальмового масла.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала наследника экс-короля Малайзии
Недавно в Сети появился видеоролик, на котором запечатлен наследник Фариса Мухаммада V, бывшего ранее королем Малайзии, и «Мисс Москвы-2015» Оксаны Воеводиной, – Исмаил Леон.
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о ссорах с мужем при дочери
Певица Ани Лорак в интервью изданию ОК призналась, что для ее 8-летней дочери развод не стал сюрпризом.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Происшествия
СК начал проверку после крупного пожара в Кемерове
Следственные органы СК РФ по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту крупного пожара, который произошел в субботу в двух производственно-складских помещениях в Кемерове.
Шоу-бизнес
Певец Шура удивил поклонников резким набором веса
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Происшествия
Пьяная российская школьница разгромила дом топором
В Гатчине Ленинградской области 15-летняя школьница устроила погром в многоквартирном доме.
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Гаджеты
Redmi выпустил дешевый 40-дюймовый телевизор
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Общество
Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта
Подводный атомный аппарат АС-31 («Лошарик»), поврежденный пожаром в июле, отбуксирован в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, сообщает в субботу, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
Общество
В Москву идет субтропическое тепло
Теплые воздушные массы с Балканского полуострова отложат наступление климатической зимы в столичном регионе на вторую половину ноября.
Происшествия
Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео
Очевидцы сняли последствия взрыва, который произошел сегодня на нефтеналивном танкере в Находке.
Происшествия
В Югре спасли почти 30 кошек, брошенных на заснеженной трассе
Местные жители в Ханты-Мансийском округе спасли 28 котят, которых неизвестные оставили мерзнуть в клетках на заснеженной трассе, полицейские проводят проверку по данному факту.