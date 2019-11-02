Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику. Об этом сообщает "Российская газета", со ссылкой на исследование hh.ru. Так, разработчику интеграционных решений в Москве работодатель готов платить 230 тыс. рублей в месяц до вычета налогов.
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Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Российская газетавчера в 21:15

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тыс. рублей

Известиявчера в 23:50

Стало известно, где россияне могут заработать больше 200 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 21:54

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

РИА Новости05:14

Озвучены вакансии с зарплатой свыше 200 тысяч

Deita.ruвчера в 23:59

Названы вакансии в России с зарплатами более 200 тысяч рублей

Телеканал 360°06:53

Определены самые высокооплачиваемые вакансии в России

News.ru05:56
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