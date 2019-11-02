Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику. Об этом сообщает "Российская газета", со ссылкой на исследование hh.ru. Так, разработчику интеграционных решений в Москве работодатель готов платить 230 тыс. рублей в месяц до вычета налогов.

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

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