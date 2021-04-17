Названы вакансии с зарплатами более 500 тысяч рублей в месяц
С начала 2021 года работодатели предложили россиянам около 2,5 тысяч вакансий с зарплатами более 500 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.В источнике
С чего всё началось
Названы вакансии с «космическими» зарплатами от 500 тысяч рублей
Брокеры, стоматологи, директора в РФ могут получать зарплаты от 500 тысяч руб, всего с начала года работодатели предлагали около 2,5 тысячи вакансий с такими доходами, рассказали РИА Новости в службе исследований HeadHunter.
РИА Новости00:09