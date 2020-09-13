У Германии есть шесть вариантов, с помощью которых она может отказаться от проекта «Северный поток-2», пишет издание Politico.

С чего всё началось У Германии есть шесть «ходов», при помощи которых она может отказаться от проекта «Северный поток-2», позволив сделать «грязную работу» по отказу другим, пишет издание Politico. РБК 19:35