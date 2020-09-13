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Lenta.ru
Lenta.ru

Названы варианты отказа Германии от «Северного потока-2»

У Германии есть шесть вариантов, с помощью которых она может отказаться от проекта «Северный поток-2», пишет издание Politico.В источнике
С чего всё началось
У Германии есть шесть «ходов», при помощи которых она может отказаться от проекта «Северный поток-2», позволив сделать «грязную работу» по отказу другим, пишет
 издание Politico.
РБК19:35
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РЕН ТВ

Германии посоветовали не мешать США бороться с «Северным потоком - 2»

РЕН ТВ01:04
РИА Новости

Politico назвало шесть вариантов отказа Берлина от «Северного потока — 2»

РИА Новости22:55
Эхо Москвы

Издание Politico назвало шесть вариантов отказа Германии от проекта «Северный поток-2»

Эхо Москвы20:15
Коммерсантъ

Politico рассказало о вариантах отказа Германии от «Северного потока-2»

Коммерсантъ22:32
Lenta.ru

Названы варианты отказа Германии от «Северного потока-2»

Lenta.ru20:27
RT на русском

СМИ: Названы варианты отказа Германии от «Северного потока — 2»

RT на русском22:42
РБК

Politico назвало шесть вариантов отказа Германии от «Северного потока-2»

РБК19:35

Единый день голосования стартовал в России

Москва, 13 сентября 2020, 00:50 — REGNUM Единый день голосования, по результатам которого должны быть избраны региональные и местные органы власти, а также избраны дополнительно депутаты Госдумы на вакантные мандаты по четырем одномандатным округам, начался 13 сентября в России.
REGNUM17:50
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Хафтар заверил посольство США о возобновлении добычи нефти в Ливии

Ливийская национальная армия передала американским властям заверение маршала Халифы Хафтара о полном восстановлении работы энергетического сектора и возобновлении добычи нефти на территории республики, передает ТАСС.
Аргументы и Факты22:56
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Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».
REGNUM11 сентября в 05:50
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МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
RT на русскомвчера в 10:45
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Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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