Названы варианты отказа Германии от «Северного потока-2»
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У Германии есть шесть вариантов, с помощью которых она может отказаться от проекта «Северный поток-2», пишет издание Politico.В источнике
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