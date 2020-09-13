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Lenta.ru
Lenta.ru

Названы варианты отказа Германии от «Северного потока-2»

У Германии есть шесть вариантов, с помощью которых она может отказаться от проекта «Северный поток-2», пишет издание Politico.В источнике
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Московский Комсомолец

СМИ назвали варианты отказа ФРГ от «Северного потока – 2»

Московский Комсомолец21:38
Lenta.ru

Названы варианты отказа Германии от «Северного потока-2»

Lenta.ru20:27
Эхо Москвы

Издание Politico назвало шесть вариантов отказа Германии от проекта «Северный поток-2»

Эхо Москвы20:15
РЕН ТВ

Германии подсказали способы отказаться от «Северного потока - 2»

РЕН ТВ19:58
РБК

Politico назвало шесть вариантов отказа Германии от «Северного потока-2»

РБК19:35
ПолитРоссия

Bloomberg рассказало, чем грозит Германии отказ от «Северного потока — 2»

ПолитРоссиявчера в 12:35

В РФПИ отреагировали на возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация с приостановкой британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса показала ошибочность подхода разработчика.
В РФПИ отреагировали на возобновление испытаний вакцины AstraZeneca
Известия17:41
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новостивчера в 19:08
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Житель Челябинской области принял участие в телепрограмме «Поле чудес»

Южноуралец не отгадал слово, зато повидался с Якубовичем, исполнил вместе с музыкальным коллективом на сцене «Поля чудес» песню "Земля родная" Марины Девятовой и передал Леониду Аркадьевичу гостинцы с малой родины: соленья-варенья, игрушечного лешего, тарелку из дутого стекла, выполненную местными мастерами, и книгу из музея "Исток".
Копейский рабочийвчера в 05:04
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUMвчера в 21:20
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUMвчера в 19:24

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
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