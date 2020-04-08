Коронавирус

ФАНФАНСоставлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Пик заболеваемости коронавирусом нового типа в России придется на первую неделю мая. Об этом заявила одна из ведущих международных консалтинговых компаний Boston Consulting Group (BCG), которая составила свой прогноз окончания эпидемии в разных странах.
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Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

ФАН09:39

Эксперты рассказали, когда в России могут отменить карантин

Труд07:34

Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Piter.tv08:14

Аналитики из США спрогнозировали, когда закончатся карантинные меры в России

URA.Ru07:56

Названы предполагаемые сроки окончания эпидемии коронавируса

Рамблер08:14

России предрекли режим самоизоляции до лета

Московский Комсомолец07:29

Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Lenta.ru07:27
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Общество

Forbes опубликовал список богатейших людей мира

Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Amazon Джефф Безос.
Российская газета 10:47
Политика

Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости 10:19
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

РБК 18:05
Здоровье

Доктор Комаровский назвал эффективное средство защиты от коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках и назвал эффективное средство защиты от коронавируса.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество

Росавиация назвала страны, откуда вывезут россиян в ближайшие дни

Граждане России в ближайшие дни смогут вылететь на родину из семи стран мира: Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.
Life.ru 16:48
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Общество

Расшифрован полный геном коронавируса SARS COV-2

Геном коронавируса SARS COV-2, вызывающего заболевание, получившее от ВОЗ официальное название "коронавирусная инфекция COVID-19", полностью расшифрован.
Вести.Ru 18:43
Общество

Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

Луна в ночь с 7 на 8 апреля подойдет максимально близко к Земле и примет фазу полнолуния, что сделает её самой крупной Луной 2020 года для земных наблюдателей, рассказала РИА Новости астроном московского планетария Людмила Кошман.
РИА Новости 09:22
Наука

Вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв

Молекулярные биологи из США открыли множество вирусов, которые могут не только размножаться внутри клеток водорослей, но и манипулировать их обменом веществ.
ТАСС Наука вчера в 06:51
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
КМВ Новости 01:25
Религия

Церемония схождения Благодатного огня пройдет без паломников

Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса.
Православие и Мир 06:44
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.
Газета.Ru 12:26
Общество

«Вектор» сообщил дату начала клинических испытаний вакцин от COVID-19

Фазу клинических исследований трех потенциальных вакцин можно начать 29 июня на 180 добровольцах после проведения ускоренных испытаний на лабораторных животных, предложил 7 апреля генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на встрече с президентом РФ.
ИА Красная Весна 12:22
Здоровье

В Сахалинской области зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Сахалинской области выявили пять новых случаев коронавирусной инфекции.
SakhalinMedia.ru 18:39
Происшествия

В суды Петербурга поступило более 80 дел о нарушении карантина

Суды Санкт-Петербурга зарегистрировали 84 материала об административных нарушениях в отношении жителей, которые нарушили правила карантина.
ТАСС 15:41
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Политика

Сейм Польши разрешил провести выборы президента по почте

Польский сейм в понедельник принял проект поправок в Избирательный кодекс, который позволяет провести выборы президента, назначенные на 10 мая, по почте.
Известия вчера в 18:27
Гаджеты

Открывается предзаказ на планшет Huawei MatePad Pro в России

В России стартует предзаказ на премиальный планшет Huawei MatePad Pro, который может стать полноценной альтернативой ноутбуку для решения как рабочих, так и повседневных задач.
Газета.Ru 08:19
Технологии

Sony представила контроллер DualSense для PlayStation 5

В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.
Городской портал Новый Нижний 17:00
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru вчера в 11:48
Политика

Парламент Венесуэлы начал расследование из-за продажи активов «Роснефти»

Напомним, 28 марта «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Коммерсантъ 15:58
Общество

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
ТАСС 16:40
Технологии

Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi

В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.
Коммерсантъ вчера в 12:49
Экономика

ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Коммерсантъ 07:48
Гаджеты

ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов

В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
Радиочастотный спектр вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Проскурякова впервые засняла Николаева после выписки из Коммунарки

WomanHit.ru 11:45
Здоровье

Бабура: Вероятным источником заражения девяти человек на дне рождения является гость, посетивший Италию

Вероятным источником является гость, посещавший Италию. Об этом заявила глава ведомства Елена Бабура на брифинге во вторник, 7 апреля.
Калининград.Ru 10:27
Политика

В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 04:13
Общество

Испания разрешила принять десятки тысяч человек на сельхозработы

Нехватка сезонных сельскохозяйственных рабочих привела к тому, что испанское правительство разрешило нанимать на временной основе десятки тысяч мигрантов и безработных для сбора урожая, сообщает Reuters.
BFM.ru 16:53
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