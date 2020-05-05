Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. К такому выводу пришли специалисты Института прогрессивного образования, которых цитирует RT.
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с чего всё началось

Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

Специалисты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
RT на русском00:00

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Эксперты назвали наиболее востребованные после пандемии профессии

Газета.Ru04:36

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Lenta.ru02:38

Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

RT на русском00:00

Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

Известия01:26

Составлен список самых востребованных профессий после пандемии. В каких сферах искать работу

URA.Ru01:17

Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии

РИА Новости00:37

Названы профессии, которые будут востребованы после окончания пандемии

Московский Комсомолец02:07
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Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

ТАСС 02:56
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Финансы

Московская биржа открылась ростом

Российский фондовый рынок открылся ростом биржевых индексов.
Взгляд.ру 03:20
Здоровье

Вспышка коронавируса произошла в офтальмологической больнице в Якутии

В Якутске 48 пациентов и сотрудников Республиканской офтальмологической больницы, где ранее была обнаружена вспышка коронавируса, заразились инфекцией.
ДВ-РОСС 03 мая в 05:27
Общество

От пневмонии в Пензе умерла медработник

Пенза-Обзор 04:12
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
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Хоккей

СКА подписал новый контракт с Аалтоненом

СКА подписал новое соглашение с нападающим Миро Аалтоненом.
Спорт-Экспресс 04:18
Политика

Власти США предупредили штаты о вмешательстве России в выборы-2020

Документ под названием «Возможная тактика России в преддверии выборов в США в 2020 году» подробно описывает методы, которые Россия может использовать для вмешательства в выборы.
РБК 00:33
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Общество

В России за сутки выявили более 10 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 10 тыс. 102 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны.
Мойка78 03:48
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
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Общество

Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
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Шоу-бизнес

Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве.
Lenta.ru вчера в 17:40
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Здоровье

Пандемия коронавируса: актуальные данные на 4 мая

Количество инфицированных коронавирусом в мире уже превысило 3,5 миллиона человек. Из них на Россию приходится 145 тысяч заразившихся.
Территория новостей вчера в 09:13
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Общество

Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму

Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
Интерфакс 03:37
3
Общество

75 человек за сутки заразились коронавирусом в Тульской области

В Тульской области выявили 75 новых случаев коронавируса. Об этом 5 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
Тульская пресса 03:40
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Происшествия

В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100

В экстренных службах отметили, что самолет вылетел в Саратов примерно в 06:45.
Замана 01:29
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Здоровье

В Новосибирске медик с коронавирусом пожаловалась на отсутствие помощи

Фельдшер скорой помощи с коронавирусом пожаловалась на условия пребывания в обсервации Новосибирска и безразличие врачей.
Atas.info 02:55
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Происшествия

В Брянске стало известно, кто за сутки скончался от коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению распространения ново коронавирусной инфекции обновил данные о скончавшихся от коронавируса пациентах.
Заря (г. Карачев) вчера в 05:23
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Армия и оружие

Академик РАН предупредил о риске ядерной войны из-за действий США

Москва, 5 мая 2020, 07:32 — REGNUM Действия Соединённых Штатов, связанные с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (СНВ-3), влекут за собой риски роста угрозы ядерной войны, заявил 4 мая научный руководитель Института США и Канады РАН, академик Сергей Рогов в беседе с «Московским комсомольцем».
REGNUM 00:32
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Киберспорт

В CS:GO добавили иконки для убийств вслепую и через дым

5 мая Valve выпустила патч для CS:GO.
Cyber.sports.ru 02:05
Общество

Во Владимирской области выявили 48 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 5 мая лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 03:34
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Футбол

Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире

Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ 03 мая в 23:08
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Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 12:00
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Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
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Экономика

Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
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Футбол

«Рома» хочет подписать Бога

Полузащитник "Сассуоло" Жереми Бога может продолжить карьеру в "Роме".
Soccer.ru 04:10
Происшествия

На Кубани выявили 97 новых случаев коронавируса

По данным портала Стопкоронавирус.рф, всего в России на 5 мая насчитывается 155,3 тыс. подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 10,1 тыс. заболевших зарегистрировали за последние сутки.
Деловая газета. Юг 03:55
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Общество

Москалькова попросила отменить пропуска для жертв домашнего насилия

22 апреля депутаты Госдумы и авторы законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова отметили, что во время всеобщей самоизоляции в России выросло число обращений по поводу такого насилия.
РБК 04:19
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Экономика

Власти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса

Малому и среднему бизнесу Алтайского края из федерального бюджета выделили дополнительные средства в качестве поддержки на время ограничительных мер в связи с коронавирусом.
АМИТЕЛ 02:50
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Общество

У двух севастопольцев нашли коронавирус

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала года в Севастополе зарегистрирован 91 случай заражения коронавирусом, 11 человек выписаны после выздоровления, два пациента умерли.
REGNUM вчера в 06:18
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