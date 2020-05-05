Общество
Lenta.ruНазваны востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. К такому выводу пришли специалисты Института прогрессивного образования, которых цитирует RT.
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с чего всё началось
Специалисты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.RT на русском00:00
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