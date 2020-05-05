Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. К такому выводу пришли специалисты Института прогрессивного образования, которых цитирует RT.
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Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

Специалисты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
RT на русском00:00

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Эксперты назвали наиболее востребованные после пандемии профессии

Газета.Ru04:36

Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

Известия01:26

Названы профессии, которые будут востребованы после окончания пандемии

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Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

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Составлен список самых востребованных профессий после пандемии. В каких сферах искать работу

URA.Ru01:17

Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии

РИА Новости00:37

Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

RT на русском00:00
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Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
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Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в РФ

«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», — отметил он.
Известия 05:49
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Общество

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

RT на русском 03:53
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Происшествия

СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
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Экономика

Компания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии

Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберту Авдоляну, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.
РБК 05:12
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
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Общество

В Самарской области заболели коронавирусом 17 человек, еще один умер

За последние сутки в Самарской области зарегистрировали 17 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Другой город (Самара) 03:46
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Общество

В Швеции назвали две главные меры борьбы с коронавирусом

Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
BFM.ru 06:16
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Происшествия

На Кубани у 11 работников больницы выявили коронавирус

Больницу в станице Старовеличковской на Кубани закрыли на карантин в связи с выявлением у 11 сотрудников коронавируса, сообщили журналистам во вторник в региональном оперативном штабе.
ТАСС 05:36
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Экономика

Эксперты рассказали, кому не дадут ипотеку в 2020 году

Специалисты объясняют это тем, что зарплаты данных категорий потенциальных заемщиков на период самоизоляции с высокой вероятностью сохранились и останутся примерно на докризисном уровне после пандемии коронавируса.
ProUfu.ru 01:38
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Здоровье

«Скорая журналистская помощь»: проект «Синдиката-100» об обеспеченности врачей средствами индивидуальной защиты

Проект представляет собой мониторинг обеспеченности медицинских работников средствами индивидуальной защиты.
NewsVO вчера в 07:45
Здоровье

В Алтайском крае подтвержден еще 21 случай коронавируса

За сутки в Алтайском крае коронавирусная инфекция подтверждена еще у 21 человека, выздоровели и выписаны за сутки — 26 человек.
Kursk.com 02:44
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Шоу-бизнес

Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери Валерии

На черно-белом снимке, который разместил Ургант, его дочь Лера лежит на диване, рядом с ней находится пес по кличке Груша.
RuNews24.ru 05:48
Общество

В Минздраве сообщили, когда ждать окончания пандемии

«Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне», - сказал Брико в интервью «Парламентской газете».
ТК Звезда 03 мая в 09:50
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Общество

Команда Telegram раскрыла детали возврата средств инвесторам из США

Американские инвесторы смогут вернуть не более 72% средств, вложенных в покупку токенов Gram, следует из нового предложения команды Telegram.
Коммерсантъ 01:31
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Футбол

Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах

Pravda.Ru вчера в 06:21
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Единоборства

Глава UFC заявил, что Хабиб Нурмагомедов нереально богат

Глава UFC Дэйна Уайт в передаче для YouTube Menace and The Man Show заявил, что чемпион промоушена россиянина Хабиб Нурмагомедов заработал огромную сумму денег.
РИА Новости 05:12
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Политика

Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин сам запросил с ним телефонный разговор.
Коммерсантъ 06:38
Шоу-бизнес

Фото Надежды Кадышевой без фотошопа шокировало поклонников

Люди в соцсетях любят рассматривать фото звезд без макияжа и фотошопа, а также с ретушью, чтобы иметь возможность сравнить снимки и обсудить звезд.
RuNews24.ru 01:05
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии

РИА Новости 06:18
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Экономика

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
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Политика

Не делать из себя царя. Зеленский решил повоспитывать своего депутата, нарушающего карантин

Президент Украины Владимир Зеленский отчитал депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, ресторан которого работал в Киеве во время карантина.
Украина.ру 02:12
Политика

Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях

Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
Вести.Ru 03:29
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Шоу-бизнес

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
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Происшествия

В Вологодской области умерла первая пациентка с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ 05:48
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Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
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