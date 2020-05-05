Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. К такому выводу пришли специалисты Института прогрессивного образования, которых цитирует RT.
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с чего всё началось

Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

Специалисты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
RT на русском00:00

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Эксперты назвали самые востребованные профессии после пандемии

РБК05:52

Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии

РИА Новости00:37

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Lenta.ru02:38

Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

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Составлен список самых востребованных профессий после пандемии. В каких сферах искать работу

URA.Ru01:17

Эксперты назвали наиболее востребованные после пандемии профессии

Газета.Ru04:36

Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

RT на русском00:00
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Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Финальная версия The Last of Us: Part II ушла в печать

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Китайские ученые призвали Италию до августа не ослаблять карантин

Китайские ученые призывают власти Италии не ослаблять карантинные меры в мае и ждать, когда эпидемия действительно пойдет на спад.
ИА Красная Весна 09:15
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Здоровье

Главврач областного психоневрологического диспансера будет уволен

В Липецком областном психоневрологическом диспансере выявили острый дефицит медицинских халатов.
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Наука

Создано способное победить коронавирус антитело

Lenta.ru 07:14
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Общество

Отца Хабиба Нурмагомедова доставили спецбортом в больницу Москвы

Газета.Ru 09:13
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
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Авто

M-автомобили BMW станут мощнее, но «механика» сдается

Главными премьерами этого года станут модели BMW M3 и M4 новых поколений.
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Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием

Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
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Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
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Происшествия

Признанный погибшим в 2016 году немецкий футболист оказался жив

В 2016 году Камба был признан погибшим в автомобильной аварии.
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Футбол

Куртуа: «Будет несправедливо, если „Барселону“ признают чемпионом»

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа считает, что нельзя объявлять "Барселону" чемпионом страны, если Ла Лига будет окончательно приостановлена.
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Шоу-бизнес

Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram раскритиковала портал Star Hit, написавший про психическое расстройство их сына Александра.
Lenta.ru 03:45
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
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Происшествия

В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади

Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
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Шоу-бизнес

73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни

73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
Экспресс газета 11:58
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Общество

Россияне стали тратить больше денег

При сравнении с показателями прошлого года самый большой рост зафиксирован в категориях «Универсальные магазины» (71,2%) и «Бытовая электроника» (26,2%), передаёт ТАСС.
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Общество

Великобритания стала второй в мире по числу умерших от коронавируса

Ранее на втором месте была Италия. Там число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки выросло на 236 человек.
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Общество

От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин

Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
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Здоровье

Евгений Куйвашев рассказал о больничных для беременных и когда откроются детские сады

Одна из подписчиц попросила главу региона включить беременных и больных сахарным диабетом на инсулине в список лиц, которым обязаны дать больничный в период карантина.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева устроили громкую вечеринку

В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки.
Bimru.ru 04:28
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Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
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Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
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Биатлон

Биатлонист Волков рассказал, когда принял решение завершить карьеру

Чемпион мира по биатлону Алексей Волков рассказал, когда он окончательно принял решение завершить спортивную карьеру.
RT на русском 07:28
Политика

Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.
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Шоу-бизнес

Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц

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Bimru.ru вчера в 09:40
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Технологии

NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
ФАН 03 мая в 06:36
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