Эксперты Института прогрессивного образования, учитывая ситуацию на рынке труда и возросший уровень безработицы, составили рейтинг профессий, обладателям которых проще остальных найти работу после ослабления карантинных мер в связи с распространением коронавируса.

с чего всё началось

Специалисты уверены, что, как и в разгар пандемии, особенно востребованными остаются медики. Что касается коммерческих структур, то им по-прежнему необходимы специалисты, способные быстро и качественно перестроить работу компании под новые стандарты, а также вывести бизнес из кризиса.

Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда

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