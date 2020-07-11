Общество
RT на русскомНазваны востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда
Специалисты уверены, что, как и в разгар пандемии, особенно востребованными остаются медики. Что касается коммерческих структур, то им по-прежнему необходимы специалисты, способные быстро и качественно перестроить работу компании под новые стандарты, а также вывести бизнес из кризиса.
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с чего всё началось
Эксперты Института прогрессивного образования, учитывая ситуацию на рынке труда и возросший уровень безработицы, составили рейтинг профессий, обладателям которых проще остальных найти работу после ослабления карантинных мер в связи с распространением коронавируса.RT на русскомвчера в 23:30
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Общество
Шнуров написал стихи о задержании губернатора Фургала
Фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своем инстаграме высказался о деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
АБН 06:44
Происшествия
Суд арестовал депутата Народного собрания Ингушетии Белхороева
Суд заключил под стражу бывшего управляющего регионального отделения Фонда социального страхования Ингушетии, депутата регионального парламента Якуба Белхороева по делу о растрате.
ТАСС 08:10
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
6. Прокуратура назначила проверку дела о смерти туристов в феврале прошлого года Новой проверкой по выяснению причин трагедии прокуратора занялась в феврале 2019 года из-за обращений, поступающих от родственников погибших туристов.
Lenta.ru 08:07
Общество
Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями
Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Футбол
Стадион «Баварии» окрасят в цвета ЛГБТ-флага
Стадион "Альянс Арена", на котором выступает мюнхенская "Бавария" в субботу будет подсвечен в цвета флага ЛГБТ-движения.
МК-Спорт 07:58
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Гаджеты
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 14 для смартофонов iPhone и iPadOS 14 для планшетов iPad.
UfacityNews.ru вчера в 17:14
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремов, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Здоровье
Роспотребнадзор в Хабаровском крае призвал продлить меры против COVID-19
Главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева предписывает продлить введенные из-за COVID-19 ограничения в регионе по 7 августа, что связано с ростом количества заболевших, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 08:17
Армия и оружие
Помпео отреагировал на связанную с убийством Сулеймани критику ООН
Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
Газета.Ru вчера в 04:42
Экономика
«Газпром» отказался от моратория на банкротство
Руководство нефтекомпании «Газпром» воспользовалось правом на отказ от моратория на банкротство.
ГЛАС.RU 09 июля в 08:46
Политика
В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»
Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
Экономика
Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
Газета.Ru 05:38
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси
Российская газета вчера в 18:55
Путешествия
Аэропорт Крыма принял первый за пять лет рейс из Владивостока
Первый с 2015 года самолет по маршруту Владивосток - Симферополь совершил посадку в крымском аэропорту, следует из информации на онлайн-табло авиаузла.
ТАСС 05:46
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Evo-rus.com вчера в 03:02
Политика
Сребреная дрожь: как резня в Боснии определила судьбу Балкан
Сегодня, 11 июля, исполняется 25 лет со дня трагедии в общине Сребреница в Республике Сербской.
Известия вчера в 17:01
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
ToDay News Ufa вчера в 07:12
Политика
Два крымских водохранилища свяжут между собой трубопроводом
RT на русском 05:28
Армия и оружие
Боевики ПНС Ливии продолжают боестолкновения друг с другом в Триполи
Политическая Экспертиза 07:28
Здоровье
Доктор Комаровский предостерег от необоснованного приема антибиотиков
Последствия необоснованного применения антибиотиков могут быть серьезными, заявил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский 9 июля в видео, размещенном на своем канале в Youtube.
ИА Красная Весна 03:39
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском 09 июля в 23:29