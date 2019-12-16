Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны востребованные в 2020 году профессии

В октябре эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда заявили, что в будущем самый большой спрос будет на работников массовых профессий, в частности бухгалтеров, педагогов, электрогазосварщиков, поваров и официантов.
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Эксперты назвали профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году

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Телеканал 360°вчера в 23:28

Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году

Российская газетавчера в 22:00

Исследователи назвали самые востребованные профессии в 2020 году

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Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2020 году

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Названы самые востребованные профессии в 2020 году

РИА Новостивчера в 22:07

Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году

RT на русскомвчера в 23:18
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
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Mail.ru Group запустит собственный единый видеосервис в 2020 году

Mail.ru Group в 2020 г. запустит собственный единый видеосервис, который должен составить конкуренцию YouTube.
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Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
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Музыкант Игорь Корнелюк отреагировал на концерт Софии Ротару в Москве

Заслуженны деятель искусств РФ Игорь Корнелюк поделился с российскими СМИ своим мнением о выступлении артистки Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в Москве, заявив, что концерт был «блестящим».
iReactor вчера в 18:51
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Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

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Появилась полная информация о «Русском Прадо»

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Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Общество

Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием

70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
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Вячеслав Дацик проиграл нокаутом Жерому Ле Баннеру

FightTime.ru вчера в 12:19
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Обновленный Kia Rio впервые замечен во время тестов

Фотошпионам удалось запечатлеть рестайлинговую Kia Rio в камуфляже. Напомним, что четвертое поколение Kia Rio было представлено в 2017 году.
Тарантас Ньюс 14 декабря в 08:20
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Политика

Володин видит в претензиях Японии на Курилы угрозу суверенитету России

REGNUM вчера в 14:41
Экономика

Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю

Замминистра финансов Алексей Моисеев, курирующий в министерстве разработку новой пенсионной системы, рассказал РБК, какие предложения будут учтены, почему ГПП выгоднее банковского депозита, а заложенная в него модель жизнеспособна.
РБК вчера в 17:00
Кино

Мединского расстроили кассовые сборы голливудских фильмов в России

Министр культуры России Владимир Мединский расстроен тем, что российские зрители по привычке ходят на американское кино, обеспечивая высокие кассовые сборы даже откровенно низкопробным картинам.
Культуромания 13 декабря в 13:23
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Общество

В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка

Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России", работая у озера Хасан, нашли четыре танка Красной армии, погибших в боях с японцами в 1938 году.
Российская газета вчера в 20:42
Политика

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
RT на русском 00:10
Общество

Плавучий док со списанной подлодкой затонул в Севастополе

Говорит Москва вчера в 01:58
Общество

Москвичам пообещали похолодание в конце недели

Похолодание придет в Москву в конце недели, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москва 24 01:48
Политика

Сокуров ответил Кадырову на обвинения в национализме

Мнения главы Чечни кинодеятель не спрашивал. Так ответил Сокуров на обвинения Кадырова в национализме в эфире телеканала «Дождь».
REGNUM 00:58
Армия и оружие

Строительство подлодок с анаэробной установкой откладывается

Минобороны России пока не определило, на какую подлодку будет установлена первая воздухонезависимая установка (ВНЭУ), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
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На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили

По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
REGNUM 00:24
Общество

Работодатели в Японии облачили пожилых сотрудников в экзоскелеты

Работодатели начали закупать экзоскелеты для пожилых работников.
VSE42.RU вчера в 22:37
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия вчера в 11:24
Общество

В Воронежской области 31 декабря сделали выходным днём для госслужащих

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря будет выходным днём для тех, кто работает в органах исполнительной власти региона, на государственной и гражданской службе в областном правительстве, в подведомственных структурах.
RT на русском 01:55
Спорт

Названы условия допуска российских спортсменов к Олимпиаде

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу назвал условия допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Lenta.ru вчера в 11:39
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Новый Xiaomi Mi Note 10 вышел на рынок России

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Происшествия

В Югре высокопоставленного полицейского поймали пьяным за рулем

В Сургуте сотрудники ГИБДД задержали начальника ОБЭП УМВД города Александра Тетерятникова, который в нетрезвом состоянии находился за рулем автомобиля.
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Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

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Космос

Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу

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