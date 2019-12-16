Общество
Lenta.ruНазваны востребованные в 2020 году профессии
В октябре эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда заявили, что в будущем самый большой спрос будет на работников массовых профессий, в частности бухгалтеров, педагогов, электрогазосварщиков, поваров и официантов.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Общество
Mail.ru Group запустит собственный единый видеосервис в 2020 году
Mail.ru Group в 2020 г. запустит собственный единый видеосервис, который должен составить конкуренцию YouTube.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Музыка
Музыкант Игорь Корнелюк отреагировал на концерт Софии Ротару в Москве
Заслуженны деятель искусств РФ Игорь Корнелюк поделился с российскими СМИ своим мнением о выступлении артистки Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в Москве, заявив, что концерт был «блестящим».
Общество
Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Общество
Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием
70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Единоборства
Вячеслав Дацик проиграл нокаутом Жерому Ле Баннеру
Авто
Обновленный Kia Rio впервые замечен во время тестов
Фотошпионам удалось запечатлеть рестайлинговую Kia Rio в камуфляже. Напомним, что четвертое поколение Kia Rio было представлено в 2017 году.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Политика
Володин видит в претензиях Японии на Курилы угрозу суверенитету России
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Замминистра финансов Алексей Моисеев, курирующий в министерстве разработку новой пенсионной системы, рассказал РБК, какие предложения будут учтены, почему ГПП выгоднее банковского депозита, а заложенная в него модель жизнеспособна.
Кино
Мединского расстроили кассовые сборы голливудских фильмов в России
Министр культуры России Владимир Мединский расстроен тем, что российские зрители по привычке ходят на американское кино, обеспечивая высокие кассовые сборы даже откровенно низкопробным картинам.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Общество
В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка
Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России", работая у озера Хасан, нашли четыре танка Красной армии, погибших в боях с японцами в 1938 году.
Политика
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
Общество
Плавучий док со списанной подлодкой затонул в Севастополе
Общество
Москвичам пообещали похолодание в конце недели
Похолодание придет в Москву в конце недели, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Сокуров ответил Кадырову на обвинения в национализме
Мнения главы Чечни кинодеятель не спрашивал. Так ответил Сокуров на обвинения Кадырова в национализме в эфире телеканала «Дождь».
Армия и оружие
Строительство подлодок с анаэробной установкой откладывается
Минобороны России пока не определило, на какую подлодку будет установлена первая воздухонезависимая установка (ВНЭУ), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
Происшествия
На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили
По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
Общество
Работодатели в Японии облачили пожилых сотрудников в экзоскелеты
Работодатели начали закупать экзоскелеты для пожилых работников.
Политика
В Казахстане задумались о переименовании Алматы
В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Общество
В Воронежской области 31 декабря сделали выходным днём для госслужащих
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря будет выходным днём для тех, кто работает в органах исполнительной власти региона, на государственной и гражданской службе в областном правительстве, в подведомственных структурах.
Спорт
Названы условия допуска российских спортсменов к Олимпиаде
Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу назвал условия допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Происшествия
В Югре высокопоставленного полицейского поймали пьяным за рулем
В Сургуте сотрудники ГИБДД задержали начальника ОБЭП УМВД города Александра Тетерятникова, который в нетрезвом состоянии находился за рулем автомобиля.
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Космос