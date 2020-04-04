Коронавирус
Lenta.ruНазваны востребованные во время пандемии коронавируса профессии
Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии. Ими стали вакансии в сфере медицины и фармацевтики, пишет «Российская газета» со ссылкой на специалистов портала HeadHunter.
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Общество
Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти
Хотя Трамп на брифинге уклонился от прямых ответов на вопросы о возможном сокращении добычи нефти в США, заявив, что нефтяные компании, как показала встреча с ними, "в хорошей форме", источники СИИ сообщают, что эта мера пока не предусмотрена.
Общество
Россия прекратит вывоз граждан из-за рубежа
Россия с 4 апреля приостановит все рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.
Происшествия
Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей
Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.
Политика
В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Александр Беглов подписал постановление, определяющее жизнь города во время нерабочих дней
Работу педагогов на период нерабочих дней рекомендовано перевести в дистанционных режим.
Происшествия
В Курской области подтвержден новый случай коронавируса
По сведениям областного комитета здравоохранения, коронавирус подтвердился у пожилой жительницы одного из районов Курской области, которую ранее доставили в облбольницу с подозрением на инфаркт миокарда.
Армия и оружие
Расчеты С-300 Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике
Подразделения нового зенитного ракетного полка объединения ПВО Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике.
Общество
Дипломаты назвали количество россиян, которые не смогли покинуть США
По словам Антонова, экстренная помощь потребовалась 51 гражданину из тех 250 человек, которые не смогли в пятницу вылететь рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в Россию.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Экономика
В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле
Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
Финансы
Курс евро опустился ниже 83 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Политика
Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом
Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Шоу-бизнес
Дочь актера Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом
Дочь российского актера Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Наука
Был открыт новый класс вкусовых рецепторов
Политика
Трамп намерен уволить генинспектора, передавшего жалобу для импичмента
Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о планах уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который передал анонимную жалобу со стороны сотрудника разведки.
Общество
Новый всплеск телефонного мошенничества зафиксировали в России
Выдающие себя за представителей службы безопасности банков телефонные мошенники в последнее время снова активизировались в России.
Футбол
Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд
Гаджеты
Драйвер AMD Radeon 20.4.1 принёс поддержку ремейка Resident Evil 3
Драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.1 может быть загружен в версиях для 64-бит Windows 7 или Windows 10 как с официального сайта AMD, так и из меню настроек Radeon.
Армия и оружие
Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию
Политика
Владимир Путин объявил апрель в России нерабочим
«Установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы», - говорится в Указе Президента России.
Наука
Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Челябинске задержана замминистра строительства
Челябинск, 3 апреля 2020, 11:45 — REGNUM В Челябинске замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова задержана.
Общество
Правила поведения при ЧС утверждены правительством
На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России
Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.