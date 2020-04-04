Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны востребованные во время пандемии коронавируса профессии

Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии. Ими стали вакансии в сфере медицины и фармацевтики, пишет «Российская газета» со ссылкой на специалистов портала HeadHunter.
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Названы самые востребованные профессии во время пандемии коронавируса

Московский Комсомолец00:17

Опубликованы профессии, где появились вакансии вопреки карантину

ИА Красная Веснавчера в 23:50

Названы самые востребованные профессии в РФ в период самоизоляции

ТК Звездавчера в 22:18

Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии

Lenta.ruвчера в 22:51

Названы самые востребованные в России профессии на фоне пандемии

ФАНвчера в 23:04

Кадровики назвали профессии, для которых выросло число вакансий

РИА Новостивчера в 21:18

Названы профессии, по которым выросло число вакансий

Российская газетавчера в 20:00
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Общество

Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти

Хотя Трамп на брифинге уклонился от прямых ответов на вопросы о возможном сокращении добычи нефти в США, заявив, что нефтяные компании, как показала встреча с ними, "в хорошей форме", источники СИИ сообщают, что эта мера пока не предусмотрена.
Интерфакс вчера в 23:33
Общество

Россия прекратит вывоз граждан из-за рубежа

Россия с 4 апреля приостановит все рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.
РИА Новости вчера в 15:27
Происшествия

Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей

Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.
REGNUM 02 апреля в 23:50
Политика

В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.
РИА Новости вчера в 23:25
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБК вчера в 15:53
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Александр Беглов подписал постановление, определяющее жизнь города во время нерабочих дней

Работу педагогов на период нерабочих дней рекомендовано перевести в дистанционных режим.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:31
Происшествия

В Курской области подтвержден новый случай коронавируса

По сведениям областного комитета здравоохранения, коронавирус подтвердился у пожилой жительницы одного из районов Курской области, которую ранее доставили в облбольницу с подозрением на инфаркт миокарда.
Обозреватель Врн вчера в 04:43
Армия и оружие

Расчеты С-300 Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике

Подразделения нового зенитного ракетного полка объединения ПВО Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике.
Российская газета вчера в 05:11
Общество

Дипломаты назвали количество россиян, которые не смогли покинуть США

По словам Антонова, экстренная помощь потребовалась 51 гражданину из тех 250 человек, которые не смогли в пятницу вылететь рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в Россию.
РИА Новости вчера в 22:26
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru вчера в 13:33
Экономика

В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле

Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 00:56
Финансы

Курс евро опустился ниже 83 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Rambler News Service вчера в 04:58
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости вчера в 09:25
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости вчера в 08:45
Политика

Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом

Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Lenta.ru вчера в 20:40
Шоу-бизнес

Дочь актера Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом

Дочь российского актера Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 00:11
Общество

Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Вечерняя Москва вчера в 08:52
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Наука

Был открыт новый класс вкусовых рецепторов

Rusargument вчера в 18:30
Политика

Трамп намерен уволить генинспектора, передавшего жалобу для импичмента

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о планах уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который передал анонимную жалобу со стороны сотрудника разведки.
Коммерсантъ 00:39
Общество

Новый всплеск телефонного мошенничества зафиксировали в России

Выдающие себя за представителей службы безопасности банков телефонные мошенники в последнее время снова активизировались в России.
Вечерняя Москва вчера в 20:19
Футбол

Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд

Газета.Ru 02 апреля в 17:30
Гаджеты

Драйвер AMD Radeon 20.4.1 принёс поддержку ремейка Resident Evil 3

Драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.1 может быть загружен в версиях для 64-бит Windows 7 или Windows 10 как с официального сайта AMD, так и из меню настроек Radeon.
3DNews вчера в 06:31
Армия и оружие

Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию

РИА Новости вчера в 22:24
Политика

Владимир Путин объявил апрель в России нерабочим

«Установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы», - говорится в Указе Президента России.
1rnd.ru 02 апреля в 10:15
Наука

Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане

Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 22:21
Происшествия

В Челябинске задержана замминистра строительства

Челябинск, 3 апреля 2020, 11:45 — REGNUM В Челябинске замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова задержана.
REGNUM вчера в 04:45
Общество

Правила поведения при ЧС утверждены правительством

На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Ведомости вчера в 14:07
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России

Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Автоновости дня вчера в 06:11
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