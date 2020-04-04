Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии. Ими стали вакансии в сфере медицины и фармацевтики, пишет «Российская газета» со ссылкой на специалистов портала HeadHunter.

Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии

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