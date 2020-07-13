Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНазваны возможные даты поступления вакцины от коронавируса в оборот

В случае появления побочных эффектов у людей Минздрав имеет право отозвать решение. Ранее в филиале госпиталя имени Бурденко 20 участникам испытаний, которые проводят центр им. Гамалеи и Минобороны, ввели второй компонент вакцины.
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Разработчик вакцины от COVID-19 назвал сроки ее готовности

РБК08:26

Назвали возможные даты поступления вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

Известия07:28

Названы возможные даты поступления вакцины от коронавируса в оборот

RT на русском08:10

Вакцина от коронавируса поступит в оборот 14–15 августа

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Ученые рассказали, когда будет готова вакцина от коронавируса

НГС07:44

Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа

ТАСС08:11

Центр Гамалеи надеется ввести вакцину от COVID-19 в оборот в августе

РИА Новости07:18
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
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В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
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Общество

В Саратовской области самоизоляция продлена для граждан старше 65 лет

В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 26 июля 2020 года для граждан старше 65 лет и лиц из группы риска (с различными хроническими заболеваниями).
Саратов.Экспресс 09:00
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Происшествия

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
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Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru вчера в 08:00
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Общество

В Севастополе более 1000 выпускников сдают ЕГЭ по истории и физике

В аудиториях установлены бесшумные напольные вентиляторы, сообщает пресс-служба ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования».
Вести.Севастополь 04:32
Происшествия

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

Интерфакс 08:23
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Наука

Искусственный интеллект вышел за пределы простой нейронной сети

Ученые из Университета Рутгерса стали первыми, кто перенес пока еще слабо изученные функции астроцитов на искусственный интеллект и принципиально изменил структуру, работу и обучение искусственных нейронных сетей.
Популярная механика 05:15
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Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Общество

Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала

В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:59
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Политика

Заседание ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе перенесли

Ранее в понедельник сообщалось, что в связи с обострением остановки на армяно-азербайджанской границе, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ.
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Смолов научил игроков «Сельты» русскому мату

Lenta.ru 07:59
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Игры

Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
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Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
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Кино

В сети прошла премьера фильма «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что в сети прошла премьера фильма "Грейхаунд" с Томом Хэнксом.
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе

Даже наоборот - большинство отреагировавших на это видео фолловеров отреагировали негативно, написав, что Наташа просто неудачно копирует свою сестру, да еще и исполняет её песни, на что якобы не имеет морального права.
Bimru.ru 03:22
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Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
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Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
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Футбол

«Зенит» предложил Ловрену двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга предложил 31-летнему хорвату контракт с зарплатой в 2,5 млн евро в год.
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Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
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В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт

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Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
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Новые iPhone 12 получат маленькие аккумуляторы

Три новых аккумулятора для смартфонов iPhone прошли сертификацию местного регулятора. Об этом сообщил портал MyDrivers.
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Капитан-механик рассказал суду, как нашел мешок с телом Ещенко

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Индекс промпроизводства в Татарстане увеличился на 0,2%

По итогам января-мая 2020 года индекс промышленного производства в России составил 97,6%. Больше всего показатель увеличился в Тюменской (129,8%) и Тульской (124,1%) областях.
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На набережной озера Кабан в Казани вновь стартуют кинопоказы

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