Политика

Gazeta.SPbGazeta.SPbНазваны возможные планы Медведева после отставки

Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева. Путин провел деловую встречу с руководителем ФНС, в ходе которой предложил Мишустину стать председателем правительства.
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с чего всё началось

Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» к думским выборам

Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» к думским выборам Собеседники “Ъ” в «Единой России» уверены, что новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин не сменит Дмитрия Медведева на посту председателя партии после его перехода на работу из правительства в Совбез.
Коммерсантъвчера в 15:35

Подробнее о событии

СМИ узнали о политических перспективах Медведева после отставки

Московский Комсомолец01:10

«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки

РИА Новостивчера в 20:04

СМИ: Медведев может стать преемником Путина или повести «Единую Россию» на выборы

URA.Ruвчера в 20:36

Названы карьерные планы Медведева после отставки

News.ruвчера в 20:33

«Ъ» рассказал о планах Медведева после отставки

Газета.Ruвчера в 20:25

Шагнуть в сторону, шагая вверх: Медведеву предрекли новые перспективы

REGNUM00:29

Раскрыты возможные планы Медведева после отставки

Lenta.ruвчера в 17:42
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Экипаж команды «КамАЗ-мастер» выиграл «Дакар-2020» в зачете грузовиков

НТВ 05:38
Политика

Украинский премьер объяснил заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему принял решение подать в отставку.
Lenta.ru 05:28
Политика

Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Газета.Ru 06:59
Политика

Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку

Дни.ру 15 января в 08:56
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Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
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МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

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Политика

Медведев прокомментировал свою отставку

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Lenta.ru 06:13
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Происшествия

СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
RT на русском 06:08
Здоровье

Сколько медиков пришло во Владимирскую область в 2019 году и чем медицинские кадры будут завлекать в 2020 году?

В 2019 году в больницы и поликлиники Владимирской области пришло 142 молодых врача, - сообщает региональный департамент здравоохранения.
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Адвоката задержали с взяткой в 9 миллионов рублей в Петербурге

Юриста задержали сразу же после того, как он принял взятку в размере 9 миллионов рублей на решение судебного спора.
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Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

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ЦСКА может опередить «Динамо» в борьбе за Соболева

Sports.ru 15 января в 07:40
Происшествия

Заместителя мэра Ярославля задержали по подозрению во взятке

Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает портал Yarnews.
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Общество

Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс

Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
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Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы

RT на русском вчера в 16:30
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Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
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Спорт

ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
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Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Автоновости дня 14 января в 23:00
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Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир

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SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово

"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Интерфакс вчера в 08:29
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru 05:10
Кино

Назван актёрский состав сериала «Властелин колец»

Профиль 15 января в 16:04
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Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии

Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики за то, что во время охоты он по неосторожности выстрелил в своего сына.
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Названы разряжающие смартфоны Android-приложения

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CD Projekt RED перенесли дату выхода игры Cyberpunk 2077

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В правительстве надеются на принятие новой пенсионной схемы весной

Правительство не отказывается от идеи провести через Госдуму законопроект о новой разновидности пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане (ГПП).
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