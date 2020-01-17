Политика

РИА НовостиРИА Новости«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки

После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы. Об этом газете "Коммерсант" рассказал высокопоставленный собеседник в "Единой России".
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Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» к думским выборам

Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» к думским выборам Собеседники “Ъ” в «Единой России» уверены, что новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин не сменит Дмитрия Медведева на посту председателя партии после его перехода на работу из правительства в Совбез.
Коммерсантъвчера в 15:35

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Названы карьерные планы Медведева после отставки

News.ruвчера в 20:33

Шагнуть в сторону, шагая вверх: Медведеву предрекли новые перспективы

REGNUM00:29

СМИ: Медведев может стать преемником Путина или повести «Единую Россию» на выборы

URA.Ruвчера в 20:36

СМИ узнали о политических перспективах Медведева после отставки

Московский Комсомолец01:10

«Ъ» рассказал о планах Медведева после отставки

Газета.Ruвчера в 20:25

«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки

РИА Новостивчера в 20:04

Раскрыты возможные планы Медведева после отставки

Lenta.ruвчера в 17:42
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Хоккей

Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

Lenta.ru 01:53
Происшествия

В Магадане осудят учителя физкультуры за сексуальные домогательства

На учителя физкультуры одной из школ Магадана заведено уголовное дело и завершено расследование по факту сексуальных домогательств учеников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК Колымы.
REGNUM 02:11
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:37
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости вчера в 05:27
Шоу-бизнес

Оголившийся сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках

Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.
Московский Комсомолец вчера в 08:38
Происшествия

СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку

Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Ридус вчера в 16:11
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей вчера в 12:11
Общество

«Яндекс.Деньги» подключились к Системе быстрых платежей

«Пользователи теперь могут мгновенно пополнять кошельки в "Яндекс.Деньгах" и принимать на них переводы от других людей через Систему быстрых платежей», — сообщила пресс-служба «Яндекс.Денег».
Rambler News Service 02:00
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив щедрый музыкальный талант певца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:21
Религия

ПЦУ: купание на Крещение в проруби не приводит к духовному очищению

Православная церковь Украины (ПЦУ) на своей странице в Facebook разместила сообщение о том, что вокруг такого купания сложилось много мифов, а на самом деле омовение в проруби никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов.
Московский Комсомолец вчера в 18:30
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости вчера в 03:26
Происшествия

Попытка контрабанды леса на сумму 50 млн рублей пресечена в Приангарье

Полицейские не позволили незаконно вывезти за границу круглый лес и пиломатериалы на сумму около 50 млн рублей.
REGNUM 00:20
Общество

Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
Lenta.ru 02:33
Финансы

Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд

Россия в ноябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн - до $11,491 млрд, следует из опубликованных в пятницу материалов Минфина США.
ТАСС 01:01
Космос

Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA

Газета.Ru 02:32
Экономика

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах московского банка

ЦБ направил претензию лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб. По словам источника "Ведомостей", знакомого с содержанием документа, претензию получили 19 человек, которые руководили кредитной организацией в последние три года перед её санацией, которую ЦБ начал в январе 2019 года.
Право.ру 01:58
Авто

Начались продажи первого минивэна Lexus

Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Новые автомобили 15 января в 02:43
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Футбол

Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА

Российский полузащитник Денис Макаров, ставший игроком «Рубина», рассказал, по каким критериям выбирал себе новую команду.
ProstoProSport вчера в 16:47
Происшествия

Секретаря бурятского отделения ЕР исключили из партии после ДТП

РИА Новости вчера в 11:56
Авто

Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Компания Toyota может презентовать новое поколение популярного внедорожника Land Cruiser в августе 2020 года, сообщают СМИ.
Letnews.ru 15 января в 14:53
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Футбол

«Ахмат» подтвердил переход форварда «Удинезе» Визеу

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Происшествия

В Волгограде эвакуировали несколько школ

Город героев 01:51
Автоспорт

Экипаж «Камаз-мастер» выиграл одиннадцатый этап ралли «Дакар»

Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона «Дакар» в категории грузовиков.
Спорт день за днем вчера в 13:16
Происшествия

В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»

Газета.Ru 02:06
Единоборства

Президент UFC: Макгрегор получит бой с Хабибом, если победит Серроне

РЕН ТВ 01:03
Происшествия

Посадку самолета на недействующую полосу в Домодедово сняли на видео

РИА Новости 00:31
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