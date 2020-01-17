Политика
РИА Новости«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки
После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы. Об этом газете "Коммерсант" рассказал высокопоставленный собеседник в "Единой России".
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с чего всё началось
Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» к думским выборам Собеседники “Ъ” в «Единой России» уверены, что новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин не сменит Дмитрия Медведева на посту председателя партии после его перехода на работу из правительства в Совбез.Коммерсантъвчера в 15:35
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Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»
Происшествия
В Магадане осудят учителя физкультуры за сексуальные домогательства
На учителя физкультуры одной из школ Магадана заведено уголовное дело и завершено расследование по факту сексуальных домогательств учеников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК Колымы.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Шоу-бизнес
Оголившийся сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках
Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.
Происшествия
СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку
Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Шоу-бизнес
Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног
Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Общество
«Яндекс.Деньги» подключились к Системе быстрых платежей
«Пользователи теперь могут мгновенно пополнять кошельки в "Яндекс.Деньгах" и принимать на них переводы от других людей через Систему быстрых платежей», — сообщила пресс-служба «Яндекс.Денег».
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Шоу-бизнес
Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив щедрый музыкальный талант певца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Религия
ПЦУ: купание на Крещение в проруби не приводит к духовному очищению
Православная церковь Украины (ПЦУ) на своей странице в Facebook разместила сообщение о том, что вокруг такого купания сложилось много мифов, а на самом деле омовение в проруби никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Происшествия
Попытка контрабанды леса на сумму 50 млн рублей пресечена в Приангарье
Полицейские не позволили незаконно вывезти за границу круглый лес и пиломатериалы на сумму около 50 млн рублей.
Общество
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
Финансы
Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд
Россия в ноябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн - до $11,491 млрд, следует из опубликованных в пятницу материалов Минфина США.
Космос
Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA
Экономика
ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах московского банка
ЦБ направил претензию лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб. По словам источника "Ведомостей", знакомого с содержанием документа, претензию получили 19 человек, которые руководили кредитной организацией в последние три года перед её санацией, которую ЦБ начал в январе 2019 года.
Авто
Начались продажи первого минивэна Lexus
Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Футбол
Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА
Российский полузащитник Денис Макаров, ставший игроком «Рубина», рассказал, по каким критериям выбирал себе новую команду.
Происшествия
Секретаря бурятского отделения ЕР исключили из партии после ДТП
Авто
Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Компания Toyota может презентовать новое поколение популярного внедорожника Land Cruiser в августе 2020 года, сообщают СМИ.
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Футбол
«Ахмат» подтвердил переход форварда «Удинезе» Визеу
Происшествия
В Волгограде эвакуировали несколько школ
Автоспорт
Экипаж «Камаз-мастер» выиграл одиннадцатый этап ралли «Дакар»
Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона «Дакар» в категории грузовиков.
Происшествия