Политика

Gazeta.SPbGazeta.SPbНазваны возможные планы Медведева после отставки

Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева. Путин провел деловую встречу с руководителем ФНС, в ходе которой предложил Мишустину стать председателем правительства.
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с чего всё началось

Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» к думским выборам

Дмитрий Медведев может повести «Единую Россию» к думским выборам Собеседники “Ъ” в «Единой России» уверены, что новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин не сменит Дмитрия Медведева на посту председателя партии после его перехода на работу из правительства в Совбез.
Коммерсантъвчера в 15:35

Подробнее о событии

«Ъ» рассказал о планах Медведева после отставки

Газета.Ruвчера в 20:25

Шагнуть в сторону, шагая вверх: Медведеву предрекли новые перспективы

REGNUM00:29

СМИ: Медведев может стать преемником Путина или повести «Единую Россию» на выборы

URA.Ruвчера в 20:36

Названы карьерные планы Медведева после отставки

News.ruвчера в 20:33

СМИ узнали о политических перспективах Медведева после отставки

Московский Комсомолец01:10

«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки

РИА Новостивчера в 20:04

Раскрыты возможные планы Медведева после отставки

Lenta.ruвчера в 17:42
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

ТАСС вчера в 21:33
Политика

Путин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ

Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
РЕН ТВ вчера в 08:17
Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

РИА Новости вчера в 21:50
Политика

Политолог обвинил историков в неприязненном отношении Польши к России

Данилин добавил, что добросовестные историки в Польше никогда не винили русских в этом инциденте.
Комсомольская правда 00:54
Происшествия

В Тульской области горит зерновой склад

Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:15
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС вчера в 03:32
Кино

Машков назвал «безобразием» отсутствие «Дылды» в списке на «Оскар»

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал «безобразием» тот факт, что картину «Дылда» не включили в список номинантов на премию «Оскар».
Известия 15 января в 20:54
Здоровье

Жительница Бурятии скончалась от передозировки парацетамола

В Бурятии молодая девушка скончалась от передозировки парацетамола.
Ариг Ус вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше

В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
Комсомольская правда вчера в 03:42
Политика

Путин создал рабочую группу по разработке поправок в Конституцию

Владимир Путин подписал постановление об образовании рабочей группы, которая будет готовить предложения по изменению Конституции РФ.
Агентство Телеграф вчера в 03:49
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском вчера в 07:26
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
ТАСС 00:56
Экономика

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

ЦБ 10 декабря направил претензию (есть у «Ведомостей») лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб., рассказал человек, близкий к банку, знающий содержание документа.
Ведомости вчера в 16:03
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Народные новости вчера в 21:02
Автоспорт

Экипаж «Камаз-мастер» выиграл одиннадцатый этап ралли «Дакар»

Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона «Дакар» в категории грузовиков.
Спорт день за днем вчера в 13:16
Технологии

Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium

Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
News.ru вчера в 06:25
Шоу-бизнес

Айза Анохина объявила о разрыве с мужем

Как ни странно, но причиной напряженных отношений между супругами стал бывший возлюбленный звезды— рэпер Гуф.
Wday.ru вчера в 06:30
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Экономика

Латвийская железная дорога сократит полторы тысячи сотрудников

Латвийская железная дорога (LDz) в этом году планирует сократить 1500 сотрудников.
Российская газета вчера в 19:15
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости 15 января в 15:05
Общество

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

Интерфакс вчера в 09:26
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

REGNUM 00:20
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Вести.Ru вчера в 17:33
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в суде в Новокузнецке

В четверг утром мужчина открыл стрельбу из ружья в здании мирового суда в центре Новокузнецка.
Интерфакс 15 января в 22:52
Авто

Представлен серийный кроссовер Genesis GV80

На пятом году жизни корейский премиум-бренд Genesis обзавелся первым кроссовером, при том что седанов в гамме уже три.
Авторевю 15 января в 00:43
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Музыка

Сахалинцы массово спели первый хит Игоря Николаева к его юбилею

РИА Сахалин-Курилы вчера в 19:24
Общество

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Известия 00:00
Футбол

Роналдиньо вспомнил свои эмоции от игры вместе с Месси

Экс-игрок «Барселоны» добавил, что они с Месси всегда были очень близки, «каждый день чему-то учились вместе, он учил меня испанскому, я его – португальскому, но на поле мы понимали друг друга идеально».
Все про Спорт ру 00:51
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Дмитрий Анатольевич Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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