Происшествия
Телеканал 360°Названы возможные причины крушения самолета в Алма-Ате
Лайнер Fokker-100 авиакомпании Bek Air мог рухнуть из-за технической неисправности или ошибки пилотов, считает следствие. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Казахстана Романа Скляра.
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Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Происшествия
Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло до 14
14 человек погибли, еще 35 пострадали при крушении пассажирского самолета Fokker-100 в Алма-Ате.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Шоу-бизнес
На новом снимке Элизабет Херли и ее 17-летний сын Дэмиан выглядят как сестры
У 54-летней Элизабет Херли есть единственный сын. Дэмиан похож на свою звездную маму как две капли воды.
Общество
Песков опроверг версию о теракте в Магнитогорске год назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
Общество
Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым
РИА Новости / Владимир Астапкович Народную артистку СССР, худрука театра "Современник" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой знаменитого режиссера Марка Захарова.
Происшествия
Фигурант «дела Baring Vostok» передумал признавать вину
24 декабря источник "Интерфакса" заявил, что Кордичев "про которого в СМИ писали, что он признал вину в мошенничестве, никаких дополнительных показаний не давал, отказавшись признать вину в растрате".
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Красноярске
Соревнования пройдут на льду "Платинум-Арены", которая вмещает 7 тыс. человек. Чемпионат России является одним из важнейших турниров сезона.
Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
Политика
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
Происшествия
В Петербурге таксист избил и изнасиловал пассажирку
В Петербурге 25-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избил и изнасиловал таксист.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января
Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Футбол
Бакаев: Дзюба шутил: «Остановись уже». Я ответил: «Ничего личного»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, при каких обстоятельствах решил взять 10-й номер в московском клубе.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Религия
В РПЦ изменили правила крещения детей
В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Общество
Песков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о высоких тратах Москвы на празднование Нового года и украшения города, отметил, что столица пропорционально очень много зарабатывает.
Здоровье
В Самаре гомосексуалам запретили сдавать кровь
Самарская областная клиническая станция переливания крови ввела абсолютный запрет для гомосексуалов на сдачу крови.
Экономика
За 5 лет РусГидро планирует ввести 640 МВт новой мощности
В период с 2020 по 2024 год Группа РусГидро планирует ввод в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань, завершение 1-го этапа строительства двух одноцепных высоковольтных линий 110 кВ Певек-Билибино, завершение строительства Усть-Среднеканской ГЭС, а также малых гидростанций: Барсучковской, Верхнебалкарской, Красногорской ГЭС-1 и ГЭС-2 и др.
Общество
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Футбол
«Монтеррей» обыграл «Америку» в первом матче финала чемпионата Мексики
В первом матче финала чемпионата Мексики (Апертура) «Монтеррей» выиграл у «Америки» (2:1). В составе победителей отличились Стефан Медина и Рохелио Фунес Мори.
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Происшествия
Задержан водитель попавшего в ДТП под Липецком автобуса
Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП в четверг, 26 декабря, в Липецкой области, задержан, передаёт пресс-служба областного УМВД.