Происшествия

Телеканал 360°Телеканал 360°Названы возможные причины крушения самолета в Алма-Ате

Лайнер Fokker-100 авиакомпании Bek Air мог рухнуть из-за технической неисправности или ошибки пилотов, считает следствие. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Казахстана Романа Скляра.
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