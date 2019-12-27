Происшествия
Общественное телевидение РоссииНазвана предварительная причина крушения самолёта в Казахстане
Власти Казахстана назвали предварительную причину крушения самолета Fokker-100, передает ОТР. По словам вице-премьера Романа Скляра, либо это была ошибка пилота, либо техническая неисправность. Пассажирский лайнер упал утром в Алмате.
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Общество
Технический сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка
Технический сбой произошел в работе некоторых сервисов Альфа-банка.
Политика
В посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
Армия и оружие
Российские самолеты на Хмеймиме стали заправлять втрое быстрее
Централизованная заправка позволила заправлять российские самолеты на авиабазе Хмеймим втрое быстрее.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки»
Как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения пресс-службы Ульяновского автозавода, «Буханка» позволяет создать на ее базе сразу несколько вариантов автодомов: с низкой подъемной, средней подъемной и высокой стационарной стеклопластиковыми крыши.
Фигурное катание
Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Происшествия
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды
Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Политика
Высланного из Берлина российского дипломата назвали шпионом ГРУ
Второго российского дипломата, которого Германия выслала из страны и объявила персоной нон грата, зовут Андрей Комаров, он является военным разведчиком ГРУ (Главного управления Генштаба).
Политика
Германия отказала Украине в военной помощи
Глава украинского МИД Вадим Пристайко обратился к Германии за военной помощью, однако ему ответили отказом.
Спорт
Глава РУСАДА предрек ужесточение санкций в отношении России
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предрек ужесточение санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Политика
На Украине призвали вернуть Крым с помощью народного восстания
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко призвал вернуть Крым, спровоцировав там появление народного движения, выступающего за объединение.
Общество
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка золотистого ретривера
Президент России Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой щенка золотистого ретривера, сообщает правительство Калужской области.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Технологии
Пользователи «Юлы» смогут рассчитать срок продажи товара по фотографии
Сервис объявлений «Юла» представил новый формат публикации товаров — теперь на основе загруженных фотографий приложение сможет спрогнозировать срок продажи при различных ценовых значениях.
Армия и оружие
Ракету «Рокот» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк
Ракета «Рокот», которая должна вывести на орбиту три аппарата связи «Гонец-М» и военный спутник, запущена с космодрома Плесецк.
Наука
В глубинах Средиземного моря нашли затопленную деревню и дамбу эпохи неолита
Недавние нелицеприятные погодные условия в Средиземном море способствовали открытию укрытия, датированного эпохой неолита.
Общество
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве
В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
Общество
Со скандалом уволена самая сексуальная полицейская ЧМ-2018
Девушка, которую иностранцы называли «самой красивой женщиной-полицейским из России», подозревает что к ее увольнению приложила руку помощник министра внутренних дел, полковник полиции Ирина Волк, которая сама считается главной «красавицей в погонах».
Футбол
Нападающий «Краснодара» Игнатьев переходит в «Рубин»
Футбол
Джака договорился о контракте с «Гертой»
Хосе Ногуэро, агент полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаки, сообщил о согласовании условий личного контракта футболиста с берлинской «Гертой».
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала предновогодний шпагат в бане
В комментариях бывшая балерина выдала философский пост о шпагате как о мериле русской бани.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Гаджеты
C камерой, как у iPhone 11 Pro. iPad Pro 2020 позируют на рендерах, максимально приближенных к реальности
Рендеры iPad Pro 11 2020: Рендеры iPad Pro 12,9 2020: Обычно инсайдер приводит и габариты новинок, но в данном случае сообщаются лишь размеры младшей модели — 248 x 178,6 x 5,9 мм (7,8 мм учитывая выступ камеры).
Происшествия
В Петербурге нашли останки убитой Соколовым аспирантки
Останки расчлененной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, от которых пытался избавиться обвиняемый в ее убийстве историк Олег Соколов, обнаружены в черте Санкт-Петербурга.