Происшествия

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииНазвана предварительная причина крушения самолёта в Казахстане

Власти Казахстана назвали предварительную причину крушения самолета Fokker-100, передает ОТР. По словам вице-премьера Романа Скляра, либо это была ошибка пилота, либо техническая неисправность. Пассажирский лайнер упал утром в Алмате.
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