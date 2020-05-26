Специалисты считают, что при отсутствии новых соглашений по ограничению добычи нефти ОПЕК+ возможен обвал цен или ценовые войны. Аналитики назвали четыре возможных сценария развития событий.

Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года

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