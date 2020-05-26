Энергетика
Lenta.ruНазваны возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года
Специалисты считают, что при отсутствии новых соглашений по ограничению добычи нефти ОПЕК+ возможен обвал цен или ценовые войны. Аналитики назвали четыре возможных сценария развития событий.
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Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Культура
Болгарский журналист обвинил Россию в «присвоении» кириллицы
Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев обвинил Россию в "игнорировании" роли болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
РИА Новости 21:29
Здоровье
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Вирусолог объяснила, что перечисленные препараты создают в организме благоприятную среду для коронавируса, отчего инфекция легче проникает в легкие и приводит к пневмонии и поражению альвеол.
URA.Ru вчера в 17:31
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия 10:37
Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
Армия и оружие
Россия начала постройку первого бомбардировщика по технологии «стелс»
Российские авиастроители приступили к созданию опытного образца нового стратегического бомбардировщика по технологии снижения заметности.
Ридус 20:22
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Армия и оружие
Турция развернула средства ПВО в районе авиабазы «Хмеймим»
Хакасия-Информ 00:33
Наука
Возможное местоположение Эдемского сада нашли на Земле
Палеонтологи выдвинули предположение о том, что возможное местоположения Эдемского сада может быть в Южной Африке в местечке Пиннакл-Пойнт.
Live24 16:20
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 23 мая в 02:01
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Политика
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
Коммерсантъ вчера в 00:59
Здоровье
Ещё 279 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области
В Свердловской области ещё 279 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки.
Уральский меридиан 03:44
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 15:07
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 19:03
Технологии
Эксперт перечислил бесполезные функции современных смартфонов
Менеджер по телекоммуникациям агентства «Фавитон» Роман Попов перечислил функции смартфонов, которые на самом деле бесполезны.
ФАН 20:20
Политика
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости вчера в 03:57
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня
Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня.
Коммерсантъ 20:50
Энергетика
Как будут повышаться коммунальные тарифы на Украине
С 1 октября правительство планирует отменить льготный тариф на первые 100 кВт — 0,9 грн, оставив единый тариф — 1,68 грн за 1 кВт.
Новостной фронт вчера в 15:18
Общество
Борис Джонсон пожаловался на ухудшившееся из-за коронавируса зрение
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожаловался на ухудшение зрения.
Lenta.ru 16:49
Шоу-бизнес
Дочь опубликовала архивный снимок Ларисы Долиной без косметики
Не секрет, что певица Лариса Долина называет свою дочку Ангелину сокращённо Лина.
Paparazzi.ru вчера в 11:34
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 19:20
Наука
Хиральность биологических молекул связана с космическими лучами
Хиральность биологических молекул напрямую связана с космическими лучами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:35
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем вчера в 02:41
Армия и оружие
«Сармат» могут поставить на боевое дежурство «сырым»
«Сармат» должен сменить на «боевом посту» МБР «Воевода», которую на Западе прозвали «Сатаной» из-за гарантированного прорыва любой из существующих систем ПРО, а также уникальной дальности полета и мощности боевых блоков ракеты.
Свободная Пресса 07:23