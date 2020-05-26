Специалисты считают, что при отсутствии новых соглашений по ограничению добычи нефти ОПЕК+ возможен обвал цен или ценовые войны. Аналитики назвали четыре возможных сценария развития событий.

Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года

Общество В Приморье смягчили режим ограничений Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве. 28

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 1,3K

Авто На производство новой Lada Niva выделят бюджетные деньги В России в скором времени стартуют продажи обновленной Lada Niva, в основу транспортного средства ляжет платформа Renault-Nissan CMF-B-LS. 11

Происшествия Полковник спецслужбы арестован за хищения Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников. 172

Происшествия Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп. 47

Происшествия Бастрыкин заинтересовался новосибирскими вечеринками В Новосибирске прошли вечеринки на площади Ленина в центре города и в Кировском районе около конного клуба «Мустанг». 2

Здоровье В Забайкалье выросло число тяжело больных пациентов с COVID-19 Жители Забайкальского края стали тяжелее переносить заражение коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главного санитарного врача региона Светлану Лапу. 14

Общество Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным. 604

Общество Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в регионе до 1 июня В понедельник, 25 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений, введенных в регионе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. 40

Технологии TikTok заработал больше, чем YouTube и Netflix YouTube занял второе место в рейтинге — выручка от покупок внутри приложения составила почти $76 миллионов, увеличившись на 57% в сравнении с апрелем прошлого года.

Шоу-бизнес Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева. 8

Происшествия Экс-министр Пензенской области получил срок за изнасилование Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. 178

Экономика РЖД снизили инвестпрограмму-2020 Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. 22

Космос Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne компании Virgin Orbit закончились неудачей в США.

Шоу-бизнес Пригожин ответил на критику Шнурова Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее. 1,3K