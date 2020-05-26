Энергетика
Lenta.ruНазваны возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года
Специалисты считают, что при отсутствии новых соглашений по ограничению добычи нефти ОПЕК+ возможен обвал цен или ценовые войны. Аналитики назвали четыре возможных сценария развития событий.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 00:38, Ашберн
Экономика
Жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря, сообщает «РИА Новости». Принадлежность вертолета уточняется.
Коммерсантъ вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов
Pravda.Ru вчера в 12:20
Экономика
Популярный блогер раскрыл истинные масштабы инфляции в России
Российский видеоблогер Руслан Усачев оригинальным образом продемонстрировал темпы инфляции в России за прошедшие 13 лет.
Профиль вчера в 20:39
Происшествия
Родители по ошибке заживо похоронили младенца
РИА Новости вчера в 23:30
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные деньги
В России в скором времени стартуют продажи обновленной Lada Niva, в основу транспортного средства ляжет платформа Renault-Nissan CMF-B-LS.
Car.ru вчера в 13:26
Армия и оружие
В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения
В России начали строительство опытного образца «стелс» бомбардировщика шестого поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 22:26
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ 24 мая в 15:49
Общество
Волонтерам вновь разрешили посещать приюты для животных
Вести.Ru вчера в 23:47
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК вчера в 13:23
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru вчера в 05:23
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru вчера в 11:09
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался новосибирскими вечеринками
В Новосибирске прошли вечеринки на площади Ленина в центре города и в Кировском районе около конного клуба «Мустанг».
Тайга.инфо вчера в 23:46
Здоровье
В Забайкалье выросло число тяжело больных пациентов с COVID-19
Жители Забайкальского края стали тяжелее переносить заражение коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главного санитарного врача региона Светлану Лапу.
РИА Новости 00:16
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Общество
Песков выписался из больницы после коронавируса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выписался из больницы в понедельник, пишет РИА Новости.
Общественное телевидение России вчера в 12:47
Общество
Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в регионе до 1 июня
В понедельник, 25 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений, введенных в регионе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com вчера в 13:35
Общество
О выплате 10 тысяч рублей с 1 июня напомнил россиянам ПФР
В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что на каждого ребёнка предусмотрено по 10 тыс. рублей.
Цензуры.Нет вчера в 09:00
Технологии
TikTok заработал больше, чем YouTube и Netflix
YouTube занял второе место в рейтинге — выручка от покупок внутри приложения составила почти $76 миллионов, увеличившись на 57% в сравнении с апрелем прошлого года.
Вести.Ru вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
Киберспорт
Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей
Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru вчера в 05:45
Происшествия
Экс-министр Пензенской области получил срок за изнасилование
Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Вести.Ru вчера в 11:55
Экономика
РЖД снизили инвестпрограмму-2020
Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 08:06
Космос
Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne компании Virgin Orbit закончились неудачей в США.
РИА Новости вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM 24 мая в 00:18
Общество
Где за сутки в Кузбассе выявили новые случаи коронавируса
На 25 мая в Кузбассе выявлены 13 человек, у которых подтвердили коронавирус. Свежие данные предоставил оперативный штаб.
ВашГород.ру вчера в 00:25
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Общество
В Японии вакцину от коронавируса испытали на животных
Токио, 26 мая 2020, 07:26 — REGNUM В Японии на животных успешно испытали вакцину от нового коронавируса, созданную японской компанией AnGes при сотрудничестве университетом Осаки.
REGNUM 00:26