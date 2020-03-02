Политика

Lenta.ruLenta.ruНазваны возможные сценарии выборов в Госдуму

Партия «Единая Россия» намерена обеспечить себе конституционное большинство на выборах в Госдуму за счет одномандатных округов. Это является одним из возможных сценариев голосования, пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Комментировать180
с чего всё началось

Спасательный округ

За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, «Единая Россия» при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку. В этом случае провластным одномандатникам понадобится победа в 180–190 округах.
Коммерсантъвчера в 17:52

Подробнее о событии

«Единая Россия» намерена обеспечить себе на думских выборах в 2021 году конституционное большинство

Эхо Москвы00:03

«Коммерсантъ»: список единороссов на выборах в Госдуму может возглавить Путин

Ведомостивчера в 23:49

Спасательный округ

Коммерсантъвчера в 17:52

СМИ: «Единую Россию» на выборы поведёт Путин

News.ruвчера в 22:29

СМИ узнали о планах Путина возглавить списки «Единой России» на выборах

РБКвчера в 21:53

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму

Lenta.ruвчера в 19:41

«Коммерсант» раскрыл возможные сценарии выборов в Госдуму

URA.Ruвчера в 22:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:29, Ашберн
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости вчера в 20:40
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru вчера в 09:04
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru вчера в 13:45
Происшествия

Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русском вчера в 23:54
Экономика

Российские банки сократили выдачу кредитных карт

В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:16
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК вчера в 18:28
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 21:02
Здоровье

Роспотребнадзор не нашел коронавируса у россиян с Diamond Princess

Предварительные анализы семи россиян, прибывших во Владивосток с лайнера Diamond Princess, показали отрицательный результат на коронавирус.
Известия 00:05
Общество

В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
РБК вчера в 07:11
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

Военные КНДР запустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
RT на русском вчера в 23:40
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия 29 февраля в 07:54
Происшествия

В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»

Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 22:55
Гаджеты

Компания Elephone выпускает смартфон Elephone U3H

ITZine.ru 00:00
Экономика

Путин назвал цены на нефть приемлемыми

Российский президент Владимир Путин считает, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой.
Газета.Ru вчера в 10:46
Общество

У православных христиан начинается Великий пост

Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - начинается в понедельник у православных верующих.
ТАСС вчера в 16:01
Армия и оружие

Турция нанесла удар по военному аэродрому сирийских войск в Алеппо

РБК вчера в 16:39
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 16:52
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета вчера в 13:13
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные расстреляли бизнесмена

В Екатеринбурге бывший топ-менеджер четвёртой овощебазы Иван Обухов получил три пулевых ранения.
REGNUM 00:09
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:53
Общество

Россиян в марте ожидают длинные выходные

Россиян ждут длинные выходные с 7 по 9 марта, связанные с празднованием Международного женского дня 8 марта.
Известия вчера в 23:14
Происшествия

Из-за гибели отца и дочери в Подмосковье СК завел уголовное дело

Следователи подмосковного Ногинска возбудили уголовное дело в связи с гибелью мужчины и девочки на соревнованиях внедорожников.
РБК вчера в 21:26
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Lenta.ru вчера в 22:22
Общество

В петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.
RT на русском 00:12
Финансы

Доллар в марте при негативном сценарии взлетит до уровня 2018 года

При негативном прогнозе "американец" способен укрепиться до 69 рублей, "европеец" - до 75 рублей (последний раз доллар доходил до 69 рублей в декабре 2018 года, евро - в феврале 2019 года).
Российская газета 29 февраля в 23:00
Футбол

Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1

Metaratings вчера в 09:25
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Здоровье

Дезинфекцию будут проводить в общественных местах в Якутии

Дезинфекционные мероприятия начнут проводить в местах массового скопления людей в республике для профилактики коронавирусной инфекции, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Якутия 24 вчера в 22:55
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 11:45
Происшествия

Против вора в законе Джеко возбудили уголовное дело

В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении вора в законе Джемала Мамояна, известного в криминальных кругах как Джеко Тбилисский.
Lenta.ru вчера в 22:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное