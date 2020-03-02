Политика
Lenta.ruНазваны возможные сценарии выборов в Госдуму
Партия «Единая Россия» намерена обеспечить себе конституционное большинство на выборах в Госдуму за счет одномандатных округов. Это является одним из возможных сценариев голосования, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, «Единая Россия» при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку. В этом случае провластным одномандатникам понадобится победа в 180–190 округах.Коммерсантъвчера в 17:52
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