За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, «Единая Россия» при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку. В этом случае провластным одномандатникам понадобится победа в 180–190 округах.

с чего всё началось

Партия «Единая Россия» намерена обеспечить себе конституционное большинство на выборах в Госдуму за счет одномандатных округов. Это является одним из возможных сценариев голосования, пишет «Коммерсантъ».

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