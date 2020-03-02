За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, «Единая Россия» при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку. В этом случае провластным одномандатникам понадобится победа в 180–190 округах.

с чего всё началось

Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году. Однако политологи уверены, что это маловероятно, хотя такой ход повысил бы позиции партии.

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году

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