Политика

REGNUMREGNUMНазваны возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году

Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году. Однако политологи уверены, что это маловероятно, хотя такой ход повысил бы позиции партии.
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с чего всё началось

Спасательный округ

За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, «Единая Россия» при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку. В этом случае провластным одномандатникам понадобится победа в 180–190 округах.
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Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году

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