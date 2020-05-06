При этом собеседник агентства заметил, что "начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября". Накануне, 5 мая, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты.

с чего всё началось

Поэтому я не исключаю перенос Единого государственного экзамена на более поздние сроки.

В правительстве России не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за коронавируса могут перенести на середину июля или начало августа. Это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Об этом заявил «Интерфаксу» источник в кабинете министров в среду, 6 мая.

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