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РИА НовостиРИА НовостиНазваны возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал возможные сроки снижения эпидемии коронавируса в России. По его словам, введение обязательного ношения масок и перчаток в некоторых регионах положительно повлияет на динамику распространения COVID-19.
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Сейчас введение масочного режима, перчаточного для пребывания в общественных местах повлияет в положительную сторону. Плюс надвигающийся летний период. Думаю, через месяц мы с вами будем в другой — в лучшем смысле — обстановке.
— Виктор Зуев, белорусский боксёрТелеканал 360° 02:40
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