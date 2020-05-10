Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН указал сроки снижения эпидемии коронавируса в российских регионах.

с чего всё началось

Сейчас введение масочного режима, перчаточного для пребывания в общественных местах повлияет в положительную сторону. Плюс надвигающийся летний период. Думаю, через месяц мы с вами будем в другой — в лучшем смысле — обстановке.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии COVID-19 в России, передает НСН.

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