Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНазваны возможные сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии COVID-19 в России, передает НСН.
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Сейчас введение масочного режима, перчаточного для пребывания в общественных местах повлияет в положительную сторону. Плюс надвигающийся летний период. Думаю, через месяц мы с вами будем в другой — в лучшем смысле — обстановке.
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