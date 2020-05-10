Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН указал сроки снижения эпидемии коронавируса в российских регионах.

с чего всё началось

Сейчас введение масочного режима, перчаточного для пребывания в общественных местах повлияет в положительную сторону. Плюс надвигающийся летний период. Думаю, через месяц мы с вами будем в другой — в лучшем смысле — обстановке.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии COVID-19 в России, передает НСН.

Экономика Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 340

Происшествия Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива Пираты совершили нападения на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, в результате чего были похищены не менее трёх россиян, ещё двое из них ранены. 55

Общество В Минпросвещения назвали условие для переноса ЕГЭ из-за коронавируса Решение о переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) будет зависеть только от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, пока дата остается прежней — 8 июня. 3

Происшествия В Омской области убили ветерана войны В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК РФ. 119

Общество Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя. 595

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая. 418

Общество В Татарстане выявили 85 новых случаев коронавируса По данным оперативного штаба в Татарстане на 10 мая, за прошедшие сутки в республики подтверждены еще 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 117

Общество В России снизился коэффициент распространения коронавируса Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС. 700

Игры Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет и на PlayStation 5 Hardsuit Labs и Paradox Interactive официально подтвердили, что Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет ещё и на PlayStation 5. Версия для Xbox Series X была анонсирована вчера на презентации игр для новой консоли Microsoft вместе с кинематографическим трейлером под песню Danke Schoen. 1

Здоровье В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19. 381

Политика В Крыму ответили на слова Зеленского о колоколе в Симферополе Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал украинского президента Владимира Зеленского оставить планы по возвращению полуострова в состав Украины, а также об установке в Симферополе Колокола Единства. 37

Экономика Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса «Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве. 280

Общество В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил вероятность заболеть коронавирусом в купальный сезон. 1

Общество В Минпросвещения рассказали о новых требованиях к проведению ЕГЭ Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях пандемии коронавируса.

Общество В России выявлено еще 11 тысяч случаев заражения коронавирусом По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 10 мая, новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах страны из 85.

Единоборства Олейник победил Вердума на турнире UFC 249 Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.

Финансы Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне Центробанк допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт во время следующего заседания в июне. 290