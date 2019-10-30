Общество

Взгляд.руВзгляд.руНазваны возможные сроки строительства моста на Сахалин

Железнодорожный мост на Сахалин может быть построен до конца 2035 года, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Он отметил, что технико-экономическое обоснование проекта подготовят в течение «трех недель – месяца».
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