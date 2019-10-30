Общество
Взгляд.руНазваны возможные сроки строительства моста на Сахалин
Железнодорожный мост на Сахалин может быть построен до конца 2035 года, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Он отметил, что технико-экономическое обоснование проекта подготовят в течение «трех недель – месяца».
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
Общество
Названы регионы России с лучшими и худшими дорогами
Общество
Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года
Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).
Политика
Анкара осудила решение конгресса США о признании геноцида армян
Палата представителей конгресса США признала геноцид армян. Турция назвала решение законодателей позором и вызвала американского посла.
Происшествия
Задержан замглавы управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Следователи Ленинградской области задержали заместителя начальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова, сообщает 30 октября ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Баскетбол
59 очков Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Вашингтон»
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Авто
В Skoda рассказали о новой Octavia
Четвертое поколение Skoda Octavia выросло в размерах — оно длиннее и шире своего предшественника.
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на сообщения об операции российских подлодок
Во вторник телерадиокомпания NRK сообщила о том, что российский подводный флот проводит крупнейшую операцию в северной Атлантике с участием 10 подводных лодок, которые пытаются скрытно продвинуться как можно дальше в северных морях.
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
Единоборства
Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня
Россиянин отметил, что никогда не дрался с боксером, который был бы такого уровня.
Политика
Путин прокомментировал разговор Зеленского с нацистами на Донбассе
Президент России Владимир Путин отреагировал на ставший знаменитым разговор украинского лидера Владимира Зеленского с нацистами в поселке Золотое на оккупированной Луганщине.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах
Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Происшествия
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12
Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Происшествия
Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто
В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
Происшествия
Число жертв пожара в поезде в Пакистане возросло до 46
Число погибших в результате пожара в поезде в Пакистане возросло до 46, сообщает ANI.
Политика
Венгрии предложили присоединиться к «Турецкому потоку»
Россия предложила Венгрии присоединиться к газопроводу "Турецкий поток".
Общество
Знаки зодиака, которые хуже всего переносят осень
Осенью у представителей знака возрастает меланхоличность, а одинокие вечера в сопровождении грустной музыки становятся любимым времяпровождением.
Гаджеты
Huawei MatePad Pro на качественном изображении
Дактилоскопический датчик Huawei MatePad Pro будет встроен под поверхность экрана, также ожидается наличие качественной аудиосистемы, быстрой зарядки и поддержка сетей пятого поколения.
Армия и оружие
Британская армия уничтожила условные «российские танки» в Солсбери
Армия и оружие
Рига: Прибалтику довели до ручки Россия и Трамп
По логике латвийского политика-политолога получается, что бедная балтийская республика вынуждена страдать из-за России и Трампа, поскольку большие суммы уходят не на социальные нужды, не на зарплаты тем же врачам и учителям, не на создание новых рабочих мест, а на вооружения.
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Экономика
Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП
«Даже если темпы финансирования инвестиционных нацпроектов ускорятся драматически по сравнению с уровнями октября 2019 года и достигнут 80% к концу года, чистый эффект на ВВП 2019 года, с учетом негативного влияния повышения НДС (с 18 до 20%), предположительно, будет близок к нулю»,— прогнозирует она.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Происшествия
Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье
Шоу-бизнес