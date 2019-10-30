Общество
Взгляд.руНазваны возможные сроки строительства моста на Сахалин
Железнодорожный мост на Сахалин может быть построен до конца 2035 года, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Он отметил, что технико-экономическое обоснование проекта подготовят в течение «трех недель – месяца».
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Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Наука
Ученые назвали тревожный признак скорой смерти
Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
Авто
Опубликовали первые фото новой Kia Optima
В интернете появились первые снимки новой версии Kia Optima, который продаётся на некоторых рынках с именем K5.
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем
Панихиду по погибшим в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году отслужили в четверг утром в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Политика
Путин допустил ужесточение наказания врачей за ошибки
Президент России Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за ошибки при назначении инвалидности.
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
В министерстве обороны РФ опровергли, что распространенная в СМИ видеозапись с издевательствами над солдатом имеет отношение к рядовому Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.
Кино
Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian
Режиссёр Тимур Бекмамбетов раскритиковал Евгения Баженова, известного как блогер BadComedian.
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
Происшествия
В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники
Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Происшествия
Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане
При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
Хоккей
«Авангард» расторг контракт с Щербаком
«Авангард» расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком по обоюдному согласию сторон.
Армия и оружие
Лавров не подтвердил столкновение военных Турции и Сирии
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал информацию о якобы произошедшем боестолкновении военных Сирии и Турции в сирийской провинции Хасака.
Происшествия
Пьяный отчим истязал вступившегося за маму двухлетнего малыша
Двухлетний мальчик был доставлен в одну из больниц Екатеринбурга после того, как пытался защитить маму от пьяного отчима.
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
Политика
НАТО призвала передать Украине контроль над Крымом
НАТО призвала Россию передать контроль над Крымом Украине, выразив недовольство военным усилением РФ на полуострове, говорится в одобренном в четверг в Киеве заявлении комиссии Украина-НАТО.
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах
Министерство финансов выступило с инициативой распространить с 2020 года налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов России.
Политика
Экс-сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров ушёл в «Росполитику»
Бывший сенатор от Хабаровского края Виктор Озеров, оставив Совет Федерации, перешёл на работу в фонд «Росполитика», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Зеленский: Украина ускорит подготовку к вступлению в НАТО
Киев готов ускорить подготовку к членству в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
Происшествия
Начальник костромской колонии задержан за взятку в миллион рублей
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД, он подозревается в получении размере более 1,1 миллиона рублей.