Общество

Взгляд.руВзгляд.руНазваны возможные сроки строительства моста на Сахалин

Железнодорожный мост на Сахалин может быть построен до конца 2035 года, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Он отметил, что технико-экономическое обоснование проекта подготовят в течение «трех недель – месяца».
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В РЖД назвали сроки подготовки проекта строительства моста на Сахалин

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Мост от Сахалина к материковой России построят к 2035 году

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Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин

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Глава РЖД рассказал, что мост на Сахалин могут построить до конца 2035 года

Эхо Москвывчера в 12:02
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Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
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