Общество
Российская газетаНазваны возможные сроки строительства моста на Сахалин
Глава РЖД Олег Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин. Железнодорожная линия Селихин - Ныш через пролив Невельского может быть построена до конца 2035 года. По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование будет готово в течение трех недель.
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Происшествия
Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде
Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.
ТАСС 04:13
Политика
Столтенберг не смог назвать возможные сроки вступления Украины в НАТО
Столтенберг напомнил о принятом в Бухаресте в 2008 году решении, которое «остаётся в силе», пообещал, что Украина «однажды станет членом альянса», не став называть конкретных сроков.
REGNUM 04:25
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru вчера в 10:44
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru вчера в 18:15
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Кино
Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России
Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
ТАСС 01:49
Общество
Россиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости
Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.
РБК 03:29
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Здоровье
В 54 регионах России сократилось число врачей
Минздрав обнаружил сокращение врачей в 54 регионах России в 2018 году.
Коммерсантъ 02:53
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине.
ФАН вчера в 10:19
Происшествия
На Сахалине проверят данные о кулачных боях подростков
Городская прокуратура Охи Сахалинской области начала проверку информации об уличных боях подростков.
Российская газета 02:47
Происшествия
Пять человек погибли в результате пожара в доме под Петербургом
Интерфакс вчера в 07:08
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Газета.Ru вчера в 07:36
Футбол
Игроки «Барселоны» были готовы изменить условия контрактов ради перехода Неймара
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился подробностями несостоявшегося возвращения нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен» минувшим летом.
Чемпионат 04:02
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Футбол
Клопп: «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от дальнейшего участия в четвертьфинале Кубка английской футбольной лиги, если матч не удастся разнести с играми клубного чемпионата мира.
РИА Новости 01:13
Авто
Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями
Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
Тарантас Ньюс 29 октября в 02:32
Шоу-бизнес
Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»
Культуромания вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 29 октября в 12:35
Общество
Моряки обнаружили подлодку времен ВОВ в Балтийском море
NewInform вчера в 22:01
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Турецкий суд перевел мать погибшей в бассейне 12-летней девочки из России в статус обвиняемой.
Московский Комсомолец 29 октября в 02:48
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Газета.Ru 01:26
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
РБК вчера в 14:04
Общество
Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Интерфакс вчера в 11:16
Политика
Богдан рассказал об усталости Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.
RT на русском 03:47