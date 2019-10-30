Общество

Российская газетаРоссийская газетаНазваны возможные сроки строительства моста на Сахалин

Глава РЖД Олег Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин. Железнодорожная линия Селихин - Ныш через пролив Невельского может быть построена до конца 2035 года. По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование будет готово в течение трех недель.
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Названы сроки строительства нового российского мегамоста

Lenta.ruвчера в 10:47

Мост от Сахалина к материковой России построят к 2035 году

Телеканал 360°вчера в 12:21

Глава РЖД рассказал, что мост на Сахалин могут построить до конца 2035 года

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В РЖД назвали сроки подготовки проекта строительства моста на Сахалин

Известиявчера в 12:28

РЖД планируют представить проект моста на Сахалин в течение месяца

ТАССвчера в 09:07

Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин

РБКвчера в 09:00

Сахалинский мост сдвинется за 2025 год

Коммерсантъвчера в 09:00
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Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде

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Столтенберг не смог назвать возможные сроки вступления Украины в НАТО

Столтенберг напомнил о принятом в Бухаресте в 2008 году решении, которое «остаётся в силе», пообещал, что Украина «однажды станет членом альянса», не став называть конкретных сроков.
REGNUM 04:25
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
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Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным

Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru вчера в 10:44
Армия и оружие

Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru вчера в 18:15
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

РБК 02:00
Кино

Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России

Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
ТАСС 01:49
Общество

Россиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости

Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.
РБК 03:29
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Здоровье

В 54 регионах России сократилось число врачей

Минздрав обнаружил сокращение врачей в 54 регионах России в 2018 году.
Коммерсантъ 02:53
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика

Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине.
ФАН вчера в 10:19
Происшествия

На Сахалине проверят данные о кулачных боях подростков

Городская прокуратура Охи Сахалинской области начала проверку информации об уличных боях подростков.
Российская газета 02:47
Происшествия

Пять человек погибли в результате пожара в доме под Петербургом

Интерфакс вчера в 07:08
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru вчера в 07:36
Футбол

Игроки «Барселоны» были готовы изменить условия контрактов ради перехода Неймара

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился подробностями несостоявшегося возвращения нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен» минувшим летом.
Чемпионат 04:02
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Футбол

Клопп: «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от дальнейшего участия в четвертьфинале Кубка английской футбольной лиги, если матч не удастся разнести с играми клубного чемпионата мира.
РИА Новости 01:13
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Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями

Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
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Шоу-бизнес

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Моряки обнаружили подлодку времен ВОВ в Балтийском море

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В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Турецкий суд перевел мать погибшей в бассейне 12-летней девочки из России в статус обвиняемой.
Московский Комсомолец 29 октября в 02:48
Армия и оружие

НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57

НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Газета.Ru 01:26
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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

РБК вчера в 14:04
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Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

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Интерфакс вчера в 11:16
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Богдан рассказал об усталости Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.
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Российский государственный деятель и управленец. Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги».
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