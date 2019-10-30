Общество

Российская газетаРоссийская газетаНазваны возможные сроки строительства моста на Сахалин

Глава РЖД Олег Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин. Железнодорожная линия Селихин - Ныш через пролив Невельского может быть построена до конца 2035 года. По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование будет готово в течение трех недель.
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