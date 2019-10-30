Общество
Российская газетаНазваны возможные сроки строительства моста на Сахалин
Глава РЖД Олег Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин. Железнодорожная линия Селихин - Ныш через пролив Невельского может быть построена до конца 2035 года. По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование будет готово в течение трех недель.
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Шоу-бизнес
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Происшествия
Замглавы крымского минздрава совершил смертельное ДТП в Подмосковье
Армия и оружие
В НАТО заявили об усилении присутствия в Черном море
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Происшествия
Число жертв пожара в поезде в Пакистане возросло до 46
Число погибших в результате пожара в поезде в Пакистане возросло до 46, сообщает ANI.
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на сообщения об операции российских подлодок
Во вторник телерадиокомпания NRK сообщила о том, что российский подводный флот проводит крупнейшую операцию в северной Атлантике с участием 10 подводных лодок, которые пытаются скрытно продвинуться как можно дальше в северных морях.
Кино
Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»
Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон комедийного сериала «Сваты».
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
Общество
В МГУ сегодня пройдет сбор поручительств за математика Азата Мифтахова
Мифтахова подозревали в изготовлении бомбы, однако потом задержали по другому делу – о хулиганстве.
Общество
Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками
В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.
Экономика
Apple отчиталась о рекордно высокой выручке
Компания Apple отчиталась о рекордном росте выручки по итогам четвертого квартала — до $64 млрд (рост на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), сообщается на сайте компании.
Космос
SpaceX хочет посадить Starship на Луну до конца 2021
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Происшествия
В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Хоккей
«Тампа» обыграла «Нью-Джерси» в самом результативном матче сезона НХЛ
"Тампа" победила в гостях "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 7:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Происшествия
Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто
В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Общество
Большинство россиян считает важным отмечать День народного единства
Почти 70% россиян считают, что отмечать День народного единства важно, при этом половина из них уверена, что этот праздник способствует сплочению.