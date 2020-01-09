Как рассказал генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат, на территории любого из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%.

Политика NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.

Политика Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает Reuters.

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Армия и оружие Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

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Политика МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым «В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.

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