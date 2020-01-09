Экономика
Строительная ГазетаНазваны выдающие ипотеку под 2% российские банки
Как рассказал генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат, на территории любого из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%.
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Армия и оружие
В Турции исключили возможность военного столкновения с РФ в Ливии
Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик рассказал, что Турция и Россия не столкнутся в Ливии.
Политика
NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет
Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Политика
Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает Reuters.
Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета
Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
Технологии
Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Политика
Трамп передумал про теорию глобального потепления: это не обман
Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает теорию глобального потепления надуманной проблемой.
Футбол
Кашшаи сменил Егорова в должности главы Департамента судейства РФС
Российский футбольный союз (РФС) огласил имя нового главы Департамента судейства, им стал венгерский арбитр Виктор Кашшаи.
Происшествия
Сардана Авксентьева заявила об участии в выборах-2023
Вы же говорили, что не пойдете на следующие выборы.
Происшествия
На чердаке детского сада «Лучик» в Южно-Сахалинске прорвало трубу пожарного гидранта
Сегодня утром на чердаке здания детского сада №38 "Лучик" произошел порыв трубы пожарного гидранта.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Армия и оружие
Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии
Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Кино
Роль Элвиса помогла Тарантино стать режиссером
Квентину пришлось играть роль Элвиса Пресли в фильме «Золотые девчонки». За это ему выплатили гонорар в размере 650 долларов.
Армия и оружие
WP: Иран намеренно выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Власти Ирана специально выверяли ракетные удары по американским объектам в Ираке, чтобы как можно меньше военных США могли пострадать.
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Наука
Единственная бессонная ночь увеличила количество тау-белка в крови
Даже одной ночи без сна достаточно, чтобы в крови человека выросло количество тау-белка — маркера болезни Альцгеймера.
Политика
Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Политика
Иран пригласил транспортное агентство США совместно расследовать крушение лайнера МАУ
Иранские авиационные власти пригласили специалистов Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) присоединиться к расследованию крушения украинского "Боинга" возле Тегерана, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.