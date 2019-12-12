Наука
ИзвестияНазваны вызывающие бессонницу продукты
Оказалось, что риск появления бессонницы увеличивается у тех, кто употребляет продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов. К ним относятся сахар, белый хлеб, белый рис. Все они повышают уровень сахара в крови.
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с чего всё началось
Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США) провели исследование и выяснили, что на качество сна может влиять рацион питания, пишет MedicalXpress.Известиявчера в 18:59
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Диета с высоким содержанием рафинированных углеводов чревата бессонницей
Актуальные Новости12 декабря в 00:22
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Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Гаджеты
Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов
Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
Футбол
Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБа
Президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на информацию о том, что 75% акций армейского клуба перейдут под контроль госкорпорации ВЭБ.
Экономика
В Волгограде общественники обсудили тарифы ЖКХ на 2020 год
Правительство России установило максимально допустимый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ в 6,4%, а в Волгоградской области он будет еще ниже – от 3 до 5%. Детали этой работы обсудили сегодня на расширенном заседании общественного совета при областном комитете тарифного регулирования.
Общество
ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
Кино
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Транспорт
Власти Москвы предложили поменять названия ряда станций МЦД
Название некоторых станций Московских центральных диаметров изменят, чтобы избежать путаницы среди пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте
Елена вспомнила, что отношения сына и Кристины начали рушиться после начала музыкальной карьеры Орбакайте.
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Нью-Джерси» с голом Ничушкина
Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге
Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.
Авто
Составили топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ в ноябре
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Армия и оружие
Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям
Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика «Техмаш» Владимир Лепин.
Экономика
Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Армия и оружие
F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Культура
Лещенко объяснился за мат на шоу Галкина
Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Общество
Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
Не оплатившую проезд российскую школьницу заставили попрошайничать
Российскую школьницу заставили попрошайничать после того, как она не смогла заплатить за проезд в маршрутке.
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера
Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
Музыка
Forbes назвал самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube
В период с 2010 по конец 2019 года самым популярным музыкальным видео на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito».
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Общество
Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу прибыл в пострадавший летом от паводка Тулун, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
Киберспорт
Сборная России прекратила участие в чемпионате мира по киберспорту
Участники из России приняли решение сняться с чемпионата IESF в Южной Корее из-за плохой организации турнира.
Спорт
«За свой юмор попаду в ад». Ефимова пошутила о санкциях ВАДА
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова пошутила по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в адрес России.
Фигурное катание
Фигуристка Алина Загитова приостанавливает спортивную карьеру
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.