с чего всё началось

Оказалось, что риск появления бессонницы увеличивается у тех, кто употребляет продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов. К ним относятся сахар, белый хлеб, белый рис. Все они повышают уровень сахара в крови.

Гаджеты Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.

Экономика В Волгограде общественники обсудили тарифы ЖКХ на 2020 год Правительство России установило максимально допустимый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ в 6,4%, а в Волгоградской области он будет еще ниже – от 3 до 5%. Детали этой работы обсудили сегодня на расширенном заседании общественного совета при областном комитете тарифного регулирования.

Кино Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Транспорт Власти Москвы предложили поменять названия ряда станций МЦД Название некоторых станций Московских центральных диаметров изменят, чтобы избежать путаницы среди пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Происшествия Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.

Экономика Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).

Армия и оружие F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб» В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.

Культура Лещенко объяснился за мат на шоу Галкина Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний.

Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Политика Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.

Музыка Forbes назвал самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube В период с 2010 по конец 2019 года самым популярным музыкальным видео на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito».

Музыка Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.

Общество Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу прибыл в пострадавший летом от паводка Тулун, передает корреспондент РИА Новости.