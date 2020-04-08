Коронавирус

ФАНФАННазваны яркие симптомы коронавируса

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, у коронавируса есть яркие симптомы, которые помогают определить заболевание.
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Названы «яркие» симптомы COVID-19

Чаще всего у заболевших коронавирусной инфекцией встречаются высокая температура, сухой кашель и одышка. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в интервью «Звезде» назвал основные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.
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За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за возможных противоправных действий при назначении судей Верховного суда, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.
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Общество

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Песков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи

Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике

Аналитики прогнозируют, что это приведёт к росту инфляции. Die Welt констатировала конец эпохи глобализации в экономике.
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Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн

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«Людям придет кирдык»: глава Саянска объяснил отказ вводить карантин

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Путин дал неотложную задачу по борьбе с коронавирусом

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В мэрии Екатеринбурга сказали, какие стройки будут сданы в 2020 году

Крупные застройщики Екатеринбурга, скорее всего, сдадут все запланированные на 2020 год объекты.
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Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
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Над Омской областью бушует ураган. Десятки сорванных крыш, покореженных машин, вырванных с корнем деревьев.
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Опасное насекомое обнаружили в Подмосковье

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