Коронавирус
ФАННазваны яркие симптомы коронавируса
Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, у коронавируса есть яркие симптомы, которые помогают определить заболевание.
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с чего всё началось
Чаще всего у заболевших коронавирусной инфекцией встречаются высокая температура, сухой кашель и одышка. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в интервью «Звезде» назвал основные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.ТК Звезда05:22
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