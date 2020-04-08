Чаще всего у заболевших коронавирусной инфекцией встречаются высокая температура, сухой кашель и одышка. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в интервью «Звезде» назвал основные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.

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Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, у коронавируса есть яркие симптомы, которые помогают определить заболевание.

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