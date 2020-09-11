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Газета.Ru
Газета.Ru

Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

Прием подавляющих иммунитет препаратов - абсолютное противопоказание для прививки от коронавируса, предупреждают врачи. Также делать ее не стоит людям с аутоиммунными заболеваниями и болезнями крови.В источнике
С чего всё началось
Вечерняя Москва

Врач назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса

Болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, являются абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Вечерняя Москва9 сентября в 09:06
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РИА Новости

Названы заболевания, несовместимые с прививкой от коронавируса

РИА Новости06:06
РБК

Иммунолог назвал несовместимые с прививкой от коронавируса болезни

РБК01:50
RT на русском

Иммунолог назвал несовместимые с прививкой от коронавируса болезни

RT на русском02:31
REGNUM

Врач рассказал, при каких болезнях противопоказана прививка от коронавируса

REGNUM03:55
URA.Ru

При каких болезнях нельзя ставить прививку от коронавируса. Отвечает иммунолог

URA.Ru00:40
Царьград

Когда прививка от COVID-19 запрещена? Врач назвал четыре группы заболеваний

Царьград02:00
Вечерняя Москва

Врач назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса

Вечерняя Москва9 сентября в 09:06

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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В МО объяснили попытки бомбардировщиков США пролететь над Россией

Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября о попытке трех бомбардировщиков В-52Н ВВС США приблизиться к российской границе над Черным морем, а также о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями в конце августа.
Известия07:39
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Средний возраст страдающих алкоголизмом россиян назвал Минздрав

Большая часть соотечественников с алкогольной зависимостью — люди в возрасте от 30 до 50 лет, заявил в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн.
Live2403:44
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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