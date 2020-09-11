Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Смотрите также
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске
Минпромторг не поддержал введение в магазинах двойных ценников
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Молодой человек жестоко избил девушку под окнами дома в Новозыбкове
«Вашингтон Кэпиталс» предложит Овечкину новый контракт на $10 млн
«Даллас» обыграл «Вегас» благодаря голу Радулова в овертайме
Виктория Азаренко победила Серену Уильямс и вышла в финал US Open
Минпромторг не поддержал введение в магазинах двойных ценников
В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Прием подавляющих иммунитет препаратов - абсолютное противопоказание для прививки от коронавируса, предупреждают врачи. Также делать ее не стоит людям с аутоиммунными заболеваниями и болезнями крови.В источнике
С чего всё началось
Врач назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса
Болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, являются абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Вечерняя Москва9 сентября в 09:06
Подробнее о событии
Врач назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса
Вечерняя Москва9 сентября в 09:06