Названы замедляющие работу смартфона приложения
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Названы замедляющие работу смартфона приложения
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Чтобы телефон не «тормозил», следует удалить приложения, занимающие много места в хранилище и работающие в фоновом режиме. Это относится и к виджетам, расположенным на рабочем столе смартфона.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, какие приложения удалить, чтобы смартфон работал быстрее
Удаление ненужных или тяжелых приложений на смартфоне, которые занимают место в хранилище и могут работать в фоне, поможет ускорить работу гаджета.
ПРАЙМ20:04
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