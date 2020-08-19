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Lenta.ru
Lenta.ru

Названы замедляющие работу смартфона приложения

Чтобы телефон не «тормозил», следует удалить приложения, занимающие много места в хранилище и работающие в фоновом режиме. Это относится и к виджетам, расположенным на рабочем столе смартфона.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие приложения удалить, чтобы смартфон работал быстрее

Удаление ненужных или тяжелых приложений на смартфоне, которые занимают место в хранилище и могут работать в фоне, поможет ускорить работу гаджета.
ПРАЙМ20:04
Подробнее о событии
ФАН

Эксперт рассказал, как ускорить работу смартфона

ФАН23:52
Российская газета

Эксперты назвали замедляющие работу смартфона приложения

Российская газета00:55
Комсомольская правда

IT-эксперт рассказал, какие приложения замедляют работу смартфона

Комсомольская правда00:37
Известия

Эксперт назвал замедляющие работу смартфона приложения

Известия00:26
РБК

Эксперт дал рекомендации по ускорению работы смартфона

РБК02:11
Lenta.ru

Названы замедляющие работу смартфона приложения

Lenta.ru23:26
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие приложения удалить, чтобы смартфон работал быстрее

ПРАЙМ20:04

Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком

Первым свидетелем защиты по делу актера Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий – он назвал артиста "очень хорошим" человеком, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости03:37

Онкобольным в России могут запретить лечиться не в своём регионе

В России хотят начать оказывать медицинскую помощь взрослым онкологическим пациентам исключительно в своём регионе, следует из документа, размещённого на интернет-портале правовых нормативных актов.
Octagon.Media17 августа в 01:21
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Белорусская оппозиция назвала возможную пользу от поддержки Москвы

Одна из лидеров протеста, глава штаба Виктора Бабарико и член координационного совета (КС) Мария Колесникова рассказала РБК о возможных положительных изменениях, которые могут произойти в случае поддержки со стороны Москвы.
РБК03:34

США не удалось предотвратить кризис психического здоровья

Директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьен заявила, что в Северной и Южной частях Америки из-за длительного карантина граждане начинают испытывать проблемы с психическим здоровьем.
Цензуры.Нет03:22
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Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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Саратовец осужден за преступление, в котором сознался его сводный брат

Как сообщает саратовское издание «Взгляд-инфо», Торкунов считает, что документами воспользовался сводный брат Рубинштейна Александр Студентов, родной сын Татьяны Ильясовой, дважды судимый за хранение наркотиков.
Ридус02:54
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