Здоровье
ИзвестияНазваны замедляющие старение продукты
Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты влияют на продолжительность жизни и помогают замедлить старение. Об этом 22 сентября сообщило издание «Аргументы и Факты».
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с чего всё началось
Глютаминовая кислота, которая есть в финиках, помогает работе желудочно-кишечного тракта. Никотиновая кислота восстанавливает повреждённые клетки.Аргументы и Фактывчера в 17:07
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Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой
По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.
Bimru.ru 11:46
Армия и оружие
Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море
Россия пытается создать «железный занавес» в Черном море и блокирует учения НАТО, заявил бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал Бен Ходжес.
Известия 21:21
Экономика
Министерство финансов РФ планирует масштабное сокращение госслужащих
C 2020 года в Российской Федерации начнется реализация реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению "армии" госслужащих, а также к повышению зарплат оставшимся.
Вести.Ru 21:44
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости 21:11
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
18-летнего студента юридической академии, подозреваемого в убийстве своей подруге из-за 2300 рублей, опознали по окровавленной одежде, в которой он шел по улицам Саратова.
Lenta.ru 17:29
Наука
Нательное устройство помогло от облысения
Создатели прибора говорят, что он должен хорошо работать у мужчин на ранних стадиях облысения.
Naked Science вчера в 10:59
Экономика
Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах
Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.
RT на русском 21:58
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила мировые рекорды Загитовой в Братиславе
Российская спортсменка Александра Трусова установила два мировых рекорда по фигурному катанию.
VSE42.RU 18:41
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК вчера в 03:00
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Авто
Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
Дни24 вчера в 12:31
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Игры
Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam
Возможно в будущем пользователи все-таки смогут перепродавать цифровые копии игр.
Astera 20 сентября в 12:46
Происшествия
Двое российских военных ранены в Таджикистане
Газета.Ru вчера в 13:20
Политика
Трамп назвал действия США на Украине бессмысленными
Как пишет The Washington Post, ссылаясь на осведомленные источники, американский лидер Дональд Трамп читает политику США на Украине бессмысленной.
RuNews24.ru вчера в 07:34
Экономика
Cтарейшая в мире туристическая фирма прекратила работу
Старейшая в мире туристическая фирма Thomas Cook прекратила свою деятельность, говорится в сообщении на ее сайте.
Ведомости 22:34
Хоккей
Тренер «Авангарда» Хартли: Войнов показывает невероятный прогресс
Слава показывает невероятный прогресс. Летом мы его нагружали не так сильно, потому что у него были травмы.
RT на русском 13:51
Происшествия
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК 19:20
Политика
На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не увидел причин для пересмотра закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Интерфакс 14:40
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 22:00
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 20:49
Политика
В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»
РИА Новости 20 сентября в 11:46
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, утверждающая, что проходит лечение в той же московской клинике, что и Анастасия Заворотнюк, заявила, что медики прекратили лечение актрисы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:53
Политика
Российские вертолётоносцы будут заложены в 2020 году в Крыму
Российский проект - универсальный десантный корабль будет заложен в мае 2020 года на судостроительном заводе «Залив» (Керчь).
ANNA-News 20 сентября в 10:12
Здоровье
Пять школ долговременного ухода за людьми, утратившими способность к самообслуживанию, открылись в 2019 году в Иркутской области
Иркутская область, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять школ долговременного ухода за людьми, утратившими способность к самообслуживанию, открылись в 2019 году в Иркутской области.
Телеинформ 20 сентября в 05:02
Здоровье
Названы смертельные сочетания лекарств и продуктов
Были зафиксированы случаи, когда сок грейпфрута в сочетании с лекарствами, которые снижают уровень холестерина, приводил к смерти пациента.
Lenta.ru 19:53
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (примерно 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Теннис
Даниил Медведев выиграл SPb Open
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир АТР в Санкт-Петербурге. В финале он встречался с хорватским спортсменом Борной Чоричем.
Мойка78 12:22